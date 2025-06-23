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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وقف بطاقة التموين 2025.. أسباب وحالات الحرمان من الدعم

وقف بطاقة التموين 2025
وقف بطاقة التموين 2025

تتصدر أسباب وقف بطاقة التموين 2025 قائمة التساؤلات لدى الكثير من المواطنين، حيث أصدرت وزارة التموين عدة توجيهات تحدد الحالات التي يتم فيها وقف الدعم التمويني وعدم صرف الخبز أو السلع التموينية للمستفيدين. يأتي هذا التوجه تماشياً مع جهود الدولة لترشيد الدعم وضبط منظومة التموين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة عقب زيادة أسعار السلع الغذائية.

حالات وقف بطاقة التموين 2025

حددت الوزارة عدة أسباب تؤدي إلى وقف بطاقة التموين 2025، وتشمل:

التأخر عن صرف السلع التموينية لمدة 6 شهور: يتم غلق حساب الفرد تلقائيًا من صرف التموين حال عدم استخدام البطاقة على مدار نصف عام.

فقدان البطاقة أو تلفها وعدم تقديم طلب استخراج بطاقة جديدة: مما يحرم المواطن من إمكانية صرف السلع والدعم.

الدخل السنوي المرتفع: يتم وقف بطاقة التموين 2025 حال تجاوز دخل الفرد 100 ألف جنيه سنويًا، وينطبق الأمر على أصحاب العقارات والتجار.

الحسابات البنكية ذات الرصيد الكبير: يتم وقف بطاقة التموين 2025 حال امتلاك المواطن حسابًا بنكيًا يحتوي على مليون جنيه أو أكثر.

أسباب وقف صرف الدعم على البطاقة التموينية

بالإضافة للحالات السابقة، يتم وقف بطاقة التموين 2025 وصرف الدعم وفقًا للحالات التالية:

امتلاك أراضٍ زراعية واسعة: يحرم الفرد من صرف الدعم حال امتلاكه أراضي زراعية تتجاوز مساحتها 10 أفدنة، حيث يُنظر لذلك على أنه مصدر دخل كافٍ.

امتلاك سيارة فارهة: يتم وقف بطاقة التموين 2025 حال امتلاك الفرد سيارة ذات قيمة عالية، وذلك لاعتبارها مظهرًا من مظاهر الثراء وعدم الحاجة للدعم.

شغل وظيفة حكومية براتب مرتفع: يتم وقف الدعم حال تجاوز راتب المواطن الحكومي 10 آلاف جنيه شهريًا.

تحديث البيانات وضمان استمرار الدعم

وأوضحت وزارة التموين أن وقف بطاقة التموين 2025 يمكن تلافيه من خلال تحديث البيانات بانتظام على الموقع الرسمي، حيث يتم استخدام التقنيات الحديثة والتحقق من الوضع المالي للمستفيدين، مما يساعد على ضمان استمرار الدعم للمستحقين الحقيقيين ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وتمثل إجراءات وقف بطاقة التموين 2025 جزءًا من سعي الدولة للحفاظ على العدالة الاجتماعية وضبط منظومة الدعم، وضمان وصول الموارد التموينية إلى مستحقيها. لذلك، على المواطنين تحديث بياناتهم بانتظام ومراعاة الضوابط التي وضعتها الوزارة للحيلولة دون وقف الدعم وضمان استمرار استفادتهم من السلع التموينية على مدار العام.

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