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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر زجاجة الزيت الخليط 30 جنيها على بطاقات التموين لشهر يونيو

سعر الزيت
سعر الزيت
محمد صبيح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية المدعومة لشهر يونيو 2025، والتي يتم صرفها شهريًا لحاملي بطاقات التموين من خلال منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وتضمنت القائمة عددًا من السلع الغذائية والمنظفات التي تلبي احتياجات الأسر المصرية بأسعار مخفضة ومدعومة، وذلك ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

أسعار السلع التموينية الأساسية لشهر يونيو 2025

سعر الزيت الخليط سعة 800 مللي: 30 جنيهًا

سعر السكر المعبأ للكيلوجرام الواحد: 12.60 جنيه

سعر المكرونة:

عبوة 800 جرام: 15.50 جنيه

عبوة 400 جرام: 7.75 جنيه

سعر العدس المجروش (500 جم): 21 جنيهًا

سعر الجبنة تتراباك:

عبوة 250 جم: 7.50 جنيه

عبوة 500 جم: 14 جنيهًا

أسعار المنظفات وصابون الغسيل

سعر مسحوق الغسيل العادي (800 جم): 16 جنيهًا

سعر مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جم): 25 جنيهًا

سعر صابون التواليت (125 جم): 7.50 جنيه

سعر صابون الغسيل (125 جم): 3 جنيهات

سعر سائل غسيل الأواني (80 جم): 3 جنيهات


أسعار المواد الغذائية الأخرى

سعر الفول المعبأ (500 جم): 9 جنيهات

سعر اللبن الجاف (125 جم): 25.50 جنيه

سعر الخل (900 مللي): 6 جنيهات

سعر المربى (350 جم): 16 جنيهًا

سعر التونة المفتتة (140 جم): 18 جنيهًا

سعر الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا

سعر الشاي الناعم (40 جم): 5 جنيهات

سعر الطحينة البيضاء (140 جم): 3.75 جنيه

سعر القهوة سريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات

سعر المسلى الصناعي (800 جم): 36 جنيهًا


أسعار البسكويت والحلاوة والملح

بسكويت تومورو بأنواعه: 3 جنيهات

بسكويت بوو بأنواعه: 3.75 جنيه

بسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه

بسكويت يويوز ويفر: 2.75 جنيه

بار الحلاوة الطحينية (40 جم): 3 جنيهات

سعر ملح الطعام (300 جم): 1.25 جنيه

مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات

صلصة الطماطم (300 جم): 8 جنيهات


منافذ الصرف وجهود الدولة

أكدت وزارة التموين أن جميع هذه السلع التموينية متاحة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المعتمدة، ويتم صرفها للمواطنين وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على بطاقة التموين. وتهدف الوزارة من خلال هذا النظام إلى توفير سلع غذائية متنوعة بجودة مناسبة وأسعار مدعمة للمواطنين المستحقين.

تحديث البيانات لضمان الدعم

وأهابت الوزارة بالمواطنين بضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين، والتأكد من صحة المعلومات لتجنب وقف الصرف، مشيرة إلى أن جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار موحدة لضمان عدالة التوزيع.

وزارة التموين قائمة أسعار السلع التموينية بطاقات التموين أسعار مخفضة ومدعومة أسعار السلع التموينية الأساسية لشهر يونيو 2025 أسعار المنظفات وصابون الغسيل

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