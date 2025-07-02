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أسعار السجائر الآن 2 يوليو 2025 في الأسواق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار السجائر الآن 2 يوليو 2025 في الأسواق

أسعار السجائر الآن 2 يوليو 2025 في الأسواق
أسعار السجائر الآن 2 يوليو 2025 في الأسواق
عبد الفتاح تركي

أسعار السجائر الآن .. يشهد سوق السجائر استقرارًا في الأسعار اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، في ظل متابعة مكثفة من المدخنين في مختلف المحافظات، وذلك في انتظار زيادة جديدة مقرّرة من قبل الحكومة في نوفمبر المقبل. 

أسعار السجائر الآن

كليوباترا سوبر: 34.72 جنيه للعلبة

كليوباترا سوفت كوين: 34.72 جنيه

كليوباترا كينج سايز: 34.72 جنيه

أسعار السجائر

كليوباترا بلاك ليبول: 34.72 جنيه

كليوباترا بوكس أبيض: 34.72 جنيه

مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر): 34.72 جنيه

بوكس (الأرخص): 25.10 جنيه

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أسعار السجائر الآن 2 يوليو 2025 في الأسواق

تعد السجائر المحلية الأكثر طلبًا لأسعارها المعقولة، مقارنة بالأنواع المستوردة، وهي الخيار الأساسي لشريحة واسعة من المدخنين. 

أسعار السجائر المستوردة في الأسواق المصرية الآن

مارلبورو بجميع أنواعها: 89 جنيهًا للعلبة

مارلبورو كرافتد: 74 جنيهًا

ميريت (Merit): 95 جنيهًا

 L&M بأنواعها: 69 جنيهًا

وتمتاز الأنواع المستوردة بجودتها ونكهاتها المميزة، لكنها غالبًا ما تكون أعلى سعرًا، مقارنة بالسجائر المحلية، ما يجعلها خيارًا لفئة معينة من المدخنين.

أسعار السجائر الآن 2 يوليو 2025 في الأسواق

أسعار التبغ المسخن والبدائل الحديثة للتدخين

شهدت منتجات التبغ المُسخن انتشارًا ملحوظًا في السوق المصري، مع أسعار رسمية جاءت كالآتي:

- HEETS Selections: 69 جنيهًا

- HEETS Dimensions: 69 جنيهًا

- TEREA: 69 جنيهًا

- TEREA Capsules: 74 جنيهًا

تتوفر هذه المنتجات في المتاجر المتخصصة، وبعض الصيدليات الكبرى، وتعد بدائل أقل ضررًا مقارنة بالتدخين التقليدي. 

قرار زيادة أسعار السجائر في مصر نوفمبر 2025

يستعد سوق السجائر لتطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% على أسعار جميع أصناف السجائر، ابتداءً من 5 نوفمبر 2025، وفقًا لقرار مجلس النواب، إذ تهدف هذه الخطوة إلى ضبط استهلاك التبغ وزيادة الإيرادات الضريبية التي توجه لقطاعات الصحة والتعليم.

أسعار السجائر أسعار السجائر الآن كليوباترا بلاك ليبول كليوباترا بوكس مونديال بوكس أسعار السجائر المستوردة مارلبورو ميريت L&M أسعار التبغ أسعار التبغ المسخن

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