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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس شعبة الدخان: تطبيق زيادة أسعار السجائر 12% من اليوم.. والمعروض وفير

سجائر
سجائر
عادل نصار

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن سوق السجائر في مصر يشهد وفرة في المعروض، رغم وجود بعض التراجع في القوة الشرائية لدى المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المعروض في الوقت الراهن كافٍ ولن تكون هناك أزمة نتيجة للاحتكار.

وأوضح رئيس شعبة الدخان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المادة الأساسية المستخدمة في صناعة السجائر لا تُزرع محليًا، بل يتم استيرادها بالكامل بنسبة 100%، وهو ما يفسر حجم الاضطرابات التي طرأت على سلاسل الإمداد في الفترات الماضية، والتي كادت أن تتسبب في أزمة كبيرة لدى الشركات المصنعة.

وأشار رئيس شعبة الدخان، إلى أنه تم تطبيق زيادة جديدة في أسعار السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من اليوم، موضحًا أن هناك نصف جنيه ضريبة إضافية تُفرض على كل علبة سجائر، وذلك ضمن الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة.

وتابع :"وزير المالية يحتاج إلى توفير 112 مليار جنيه من قطاع صناعة الدخان والمعسل في إطار الموازنة الجديدة"، موصلًا: "لو علبة السجائر وصلت إلى 200 جنيه، ستظل تُباع".

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