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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الروبوت الزراعي يدخل جامعة بنها لمعالجة الآفات بالذكاء الاصطناعي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى  رئيس جامعة بنها عدد من المشاريع الطلابية لقسم الهندسة الميكانيكيا ،والعمارة بكلية الهندسة ببنها ، رافقه خلالها الدكتورة زينب فيصل عميدة الكلية، ووكلاء الكلية ، والأساتذة المشرفين على المشروعات. 


وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مشروعا بقسم هندسة الميكانيكا عبارة عن روبوت زراعي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمعالجة الآفات الزراعية ومقاومتها ، كما تفقد عدد من المشاريع بقسم هندسة  العمارة منها الوصلة الثقافية لجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حيث يقوم المشروع على تعزير الحرف اليدوية بالجزيرة وتحسين بيئة العمل بها وتطويرها لتكون جاذبة للسياحة داخل الجزيرة في أطار الخطة التي تقوم بها المحافظة لتطويرها ، كما تفقد مشروع أنشاء مركز بحثي لتطوير استخدام الطحالب البحرية بمدينة أبوقير الجديدة ، ومشروع أنشاء وعمل مركز لحماية المعلومات والبيانات الرقمية ، ومشروع البناء البيئي لاعادة المخلفات الزراعية.
واستمع رئيس الجامعة لشرح من الطلاب حول مشاريعهم، مؤكدا على ضرورة ان تكون قابلة للتطبيق على ارض الواقع وتعالج مشكلات حقيقة داخل المجتمع.
وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوى أن أفكار الطلاب ملهمة ونسعى دائما داخل الجامعة الى تسويقها وان نستثمر في أفكار أبناءنا الطلاب من اجل ان يخلقوا لهم فرصة العمل ويصنعوها بأنفسهم. مشيدا بمستوي الطلاب المتميز والأفكار المبتكرة التي قدمت بمشاريع التخرج والتي تعكس مدى الجهد المبذول من كافة أعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية للوصول لخريج متميز قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة والريادة بسوق العمل.‬
واشار الجيزاوى الى ان المشاريع‭ ‬الطلابية‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬الخطوات‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬المستقبل،‭ ‬والعمل‭ ‬نحو‭ ‬إيجاد‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬لابتكار‭ ‬الطلاب‭ ‬وتطوير‭ ‬مشاريعهم،‭ ‬ومحاولة‭ ‬الاستفادة‭ ‬قدّر‭ ‬الإمكان‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مساهمات‭ ‬حقيقية‭ ‬داعمة‭ ‬للمجتمع،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإثبات‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬لإدارة‭ ‬وقيادة‭ ‬المشاريع ‬ ،‭ ‬لذلك نسعى الى  ‬توفير‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬والفني‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬الشركاء‭ ‬الداعمين‭ ‬للمشاريع‭ ‬الطلابية،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬المنتجات‭ ‬الفكرية‭ ‬والإبداعية لهم،‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬فاعلية‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬وضياع‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬إنتاجها‭.‬

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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