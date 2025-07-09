شعبة الدخان: ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وكاميل بقيمة 5 جنيهات

أعلن إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات عن تعديل جديد في أسعار بعض أصناف السجائر الفاخرة، حيث أخطرت شركة "المنصور الدولية للتوزيع" الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بزيادة أسعار البيع النهائي للمستهلك اعتبارًا من السبت 5 يوليو 2024.

أسعار السجائر

وأوضح الإمبابي أن سعر عبوة سجائر "دافيدوف" (كلاسيك – جولد وايت – سليمز) ارتفع من 92 جنيهًا إلى 97 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات للعبوة الواحدة التي تحتوي على 20 سيجارة.

كما ارتفع سعر عبوة "كاميل" من 48.5 جنيه إلى 53 جنيهًا، بزيادة 4.5 جنيه.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات التصنيع، مع التزام الشركات بالإخطار الرسمي للجهات الضريبية المختصة وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأكد رئيس شعبة الدخان أهمية التزام كافة التجار والموزعين بالأسعار الرسمية المعلنة، لضمان الشفافية ومنع المغالاة في السوق، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الدورية للأسواق من قبل الجهات المعنية لضبط أي مخالفات.