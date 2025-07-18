نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن مستجدات مثيرة في ملف انتقال اللاعب وسام أبوعلي، مهاجم النادي الأهلي، وسط إصرار اللاعب على الرحيل خلال فترة التوقف الحالية.

وقال عبدالجواد، خلال ظهوره على قناة «أون تايم سبورتس»:

"النادي الأهلي سيحقق فائدة مالية تصل إلى 2 مليون دولار، بعد رفع نسبة إعادة البيع إلى 20% بدلًا من 15%، بالإضافة إلى قيمة الصفقة الأساسية، والتي تبلغ 7.5 مليون دولار، حال انتقال وسام أبوعلي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي".

وأضاف: "وسام أبوعلي وكلّف وكيله آدم الوطني بإدارة ملف انتقاله، ووفقًا للمعلومات، فقد أبلغ الوكيل إدارة الأهلي أن نادي كولومبوس كرو لم يُبدِ موافقة نهائية على العرض الحالي، لكن الوسيط أعاد تقديم الصفقة مرة أخرى لإدارة نادٍ إيطالي شهير".

وأشار عبدالجواد إلى أن احتمالية اتمام الصفقة ما زالت قائمة، قائلًا:

"الأقرب حاليًا أن الصفقة ستتم، حتى لو اضطر اللاعب لتحمّل نصف مليون دولار من راتبه لتسهيل انتقاله".

وختم قائلًا: "العنصر الحاسم في الصفقة قد يكون بند إعادة البيع بنسبة 5% الذي يحاول وكيل وسام التفاوض عليه مجددًا مع إدارة النادي الأمريكي".