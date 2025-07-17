قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديانج يرفض عرض تجديد الأهلي.. ناد سعودي على طاولة المفاوضات
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك
أشعل السوشيال ميديا.. تفاصيل اعتد اء شاب على صغير يبيع العسلية بالمحلة |صور
بن جفير: أدعو نتنياهو إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال غزة بالكامل
توافق مصري-سعودي شامل يرسم ملامح المرحلة المقبلة.. ويؤكد: علاقاتنا أقوى من حملات التشويش
الأمم المتحدة: استهداف أماكن العبادة في غزة غير مقبول
أعتذر عن الخبر | جمال عبد الناصر ينفي وفاة زيزي مصطفى
نجاة شيماء سيف من الموت في حادث مروّع بأكتوبر
سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا السويداء إلى 516 قتـ.ـيلاً بينهم 86 إعدامًا ميدانيًا
تزوير البطاقة .. حفظ بلاغ اتهام أبناء محمود عبد العزيز لـ بوسي شلبي
جيش الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء منطقة جباليا في غزة
من السبت 19 يوليو | قرار رسمي في السكة الحديد لهذه القطارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الاهلي السابق يهاجم مسؤولي الفريق بسبب وسام ابو علي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
يمنى عبد الظاهر

هاجم عبدالحميد حسن نجم الأهلي السابق، مسؤولي القلعة الحمراء، بسبب قرار استبعاد الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من معسكر تونس، استعدادًا للموسم الجديد.

وكتب عبدالحميد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “موضوع الاستبعاد من المعسكر ده قديم ومش احترافي، الكلام تعمله مع لاعيب صغير عايز تعلمه الالتزام والاحتراف”.

وأضاف: “لكن ده لاعيب محترف أخصم منه أقصى حاجه تقدر تعملها ويسافر معاك زي باقي اللاعيبه اللي هتسافر وتتمرمط فالتدريب ويلعب ماتشات عادي جدا ويبان للناس كلها ودي رساله لأي لاعب غير كده غلط وغلط جدا”.

كان محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، قرر عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبوعلى من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري. جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية الإشاعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

عبدالحميد حسن الأهلي الفلسطيني وسام أبوعلى معسكر تونس محمد يوسف بعثة الأهلي ريبييرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تعديل أحكام "الضريبة على القيمة المضافة"

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: لهذا السبب يميز القرآن بين "عباد" و"عبيد"

خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: من قدّم عقله على القرآن الكريم أو السنة هلك كما هلك ابن نوح

الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد: مسابقات الأزهر تصنع طالبًا واثقًا يُعبر عن نفسه ‏ويخدم دينه ووطنه‏

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد