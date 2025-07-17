نجم الاهلي السابق يهاجم مسؤولي الفريق بسبب وسام ابو علي

هاجم عبدالحميد حسن نجم الأهلي السابق، مسؤولي القلعة الحمراء، بسبب قرار استبعاد الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من معسكر تونس، استعدادًا للموسم الجديد.

وكتب عبدالحميد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “موضوع الاستبعاد من المعسكر ده قديم ومش احترافي، الكلام تعمله مع لاعيب صغير عايز تعلمه الالتزام والاحتراف”.

وأضاف: “لكن ده لاعيب محترف أخصم منه أقصى حاجه تقدر تعملها ويسافر معاك زي باقي اللاعيبه اللي هتسافر وتتمرمط فالتدريب ويلعب ماتشات عادي جدا ويبان للناس كلها ودي رساله لأي لاعب غير كده غلط وغلط جدا”.

كان محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، قرر عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق، استبعاد وسام أبوعلى من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري. جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية الإشاعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.