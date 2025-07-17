قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يومياً؟.. رقم 5 حلم الرجال والسيدات
شؤون الكنائس بفلسطين: ندعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لضمان حماية دور العبادة
إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو الخميس القادم.. وهذه الفئات محرومة منها
القومي لحقوق الإنسان وحقوق النواب يناقشان ملفات مشتركة مع مفوضية الأمم المتحدة
فرصتين للامتحان والمجموع من 600 .. تفاصيل رسمية عن البكالوريا المصرية
ابتكار رقمي جديد.. كيف يعيد بنك التعمير والإسكان صياغة تجربة الحجز؟
برلمانية: مشاهد غزة تفتقر للإنسانية وتعكس تجاهلا صارخا للقوانين الدولية
قبول مصلحة الكفاية الإنتاجية دفعة جديدة من الطلاب ببرامج التلمذة الصناعية
النبراوي: فخورون بجامعاتنا والتعليم الحكومي العمود الفقري للمنظومة في مصر
فسح أمه في لندن.. اليوتيوبر أحمد إبراهيم من تحت الصفر للعالمية
القومي للمرأة يشارك في معرض ديارنا تحت شعار مصر بتتكلم حرفي
مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رفضه النادي الأمريكي.. محمد العدل يفجر مفاجأة بشأن وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
سارة عبد الله

كشف المنتج محمد العدل، عن تطورات مفاجأة بشأن عرض النادي الأمريكي للاعب الأهلي وسام أبو علي.

وكتب محمد العدل عبر فيسبوك: “اخبار عن رفض النادى الامريكى التعاقد مع وسام ابو على واللعب ببطاقة مؤقتة”.

وقرر الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

وكشف محمد يوسف، المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، آخر المستجدات المتعلقة بأزمة مهاجم الفريق وسام أبو علي، الذي يبدي رغبة في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت يتمسك فيه النادي ببقائه.

وتسود حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء بشأن موقف المهاجم الفلسطيني، في ظل تعارض موقفه مع رؤية النادي الفنية، التي ترى ضرورة استمراره ضمن التشكيلة خلال الموسم المقبل.

وسام ابو على محمد العدل الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الأزهر يدين العدوان الصهيوني على سوريا.. ويحذر أبناء الشعب السورى من ويلات الفرقة

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: يناقش المنهج النبوي في التعامل مع الفتن التي أثارها اليهود

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش المنهج النبوي في التعامل مع الفتن التي أثارها اليهود

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يطلق حملة سلوكك أمانة لحماية الأرواح والممتلكات

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

فيديو

لطفي لييب

هخرج قريب.. لطفي لبيب يكشف عن تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد