"صدى البلد" يكشف أسباب قرار الأهلي باستبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس

قرر محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من بعثة الأهلي المتجهة إلى تونس غدا الجمعة لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٦ يوليو الجاري. جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة. فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.



وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان محمد يوسف أستنفذ كل السبل مع اللاعب من توقيع عقوبات مالية الي الإجتماع معه أكثر من مرة والتأكيد له رغبتهم في إحترافة ولكن شرط وصول اللعرض المالي المناسب.



وأضاف أن وسام أبوعلي يريد الرحيل دون تقديم أي تنازلات أو الحفاظ على حقوق النادي .

