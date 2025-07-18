مدرب سنترال الأمريكي: انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس بـ8 ملايين غير منطقي

أكد زيزو شريف، مدرب فريق سنترال الأمريكي، أن الحديث عن انتقال وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي مقابل 8 ملايين دولار أمر غير منطقي وغير واقعي، مشيرًا إلى أن الأندية الأمريكية لا تقدم مثل هذه العروض الضخمة، خاصة للاعبين غير المعروفين على الساحة العالمية.



وقال شريف، خلال مداخلة ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد، إن سقف الرواتب في الأندية الأمريكية محدود، نظرًا لقلة اهتمام الجماهير بكرة القدم مقارنة بالرياضات الأخرى، وهو ما ينعكس على ميزانيات الأندية.

وأوضح أن العقود الكبرى في الدوري الأمريكي لا تتجاوز عادة 2 مليون دولار، باستثناء حالات استثنائية مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مضيفًا أن ما يتردد في وسائل الإعلام عن أرقام خيالية لانتقال وسام أبو علي غير منطقي على الإطلاق.

واختتم شريف تصريحاته بالتأكيد أن وسام لاعب موهوب، لكن الأرقام المتداولة لا تتناسب مع طبيعة سوق الانتقالات في أمريكا، مطالبًا بضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله إعلاميًا.

