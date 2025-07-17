شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر

بدأ منذ قليل حفل زفاف الروائي محمد صادق على الكاتبة نورهان أبو بكر فى أحد الفنادق بالقاهرة وسط أجواء مبهجة.

وكان احتفل الثنائي محمد صادق ونورهان أبو بكر في شهر أبريل الماضي بحفل خطبتهما ، وأعلنت نورهان أبو بكر خبر الخطبة من خلال مقطع فيديو لهما نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، معلقة: «هل تعلمون أنكم لا تعلمون شيئا؟.. في بضع ساعات في هذا اليوم المجيد قرروا إنهم إذ ما يحبوا يجدوا بعضهم.. فتعاهدوا على البقاء حتى النهاية وقرروا أنه آن الآوان لارتباط مبني على الحب حتى يجدوا الهيبتا ويكونوا الفاميليا".

فيلم بضع ساعات فى يوم ما

وشارك الروائي محمد صادق مع الكتابة نورهان أبو بكر فى فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” .

ويضم فيلم “ بضع ساعات في يوم ما ”، عددا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن