قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
أفضل دعاء يوم الجمعة .. 50 دعوة مستجابة للرزق وفك الكرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق ميزات تخصيص جديدة لتطبيق Gemini تشمل ذاكرة ذكية ودردشة مؤقتة

Gemini
Gemini

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق مجموعة من ميزات التخصيص الجديدة لتطبيق Gemini، من بينها ميزة الذاكرة الذكية المشابهة لما يقدمه ChatGPT، وميزة الدردشة المؤقتة التي لا يتم حفظها في سجل المحادثات.

وبحسب ما ذكره موقع “تيك كرانش”، تهدف هذه التحديثات إلى جعل تجربة المستخدم أكثر تخصيصا وأمانا، مع مراعاة خصوصية المستخدمين.

السياق الشخصي ذاكرة تفاعلية للمحادثات السابقة

أبرز ما جاء في التحديث هو ميزة جديدة تعرف باسم “السياق الشخصي” Personal Context، حيث أصبح بإمكان المساعد الذكي في تطبيق Gemini تذكر التفاصيل والمعلومات المهمة من المحادثات السابقة، مثل اهتمامات المستخدم وتفضيلاته، لتقديم ردود أكثر ملاءمة وسلاسة.

يمكن للمستخدمين إدارة هذه البيانات، أو حذف المحادثات من الذاكرة في أي وقت، الميزة متاحة حاليا لمستخدمي نموذج Gemini 2.5 Pro في عدد من الدول، وستفعل بشكل افتراضي، مع إمكانية تعطيلها حسب الرغبة.

أكدت جوجل أنها ستطلق الميزة لاحقا لمستخدمي نموذج Gemini 2.5 Flash ولعدد أكبر من الدول خلال الأشهر القادمة.

“الدردشة المؤقتة” محادثات لا تسجل في التاريخ

أطلقت جوجل أيضا ميزة “الدردشة المؤقتة” Temporary Chat، والتي تتيح للمستخدم إجراء محادثة لا تظهر في سجل المحادثات أو في نشاط تطبيق Gemini، وهي مفيدة لطرح أسئلة شخصية أو محرجة دون القلق من تتبعها.

الميزة تشبه وضع التصفح الخفي Incognito Mode في بحث جوجل، وأوضحت الشركة أن هذه الدردشات لن تستخدم لتخصيص تجربة Gemini أو لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لديها، ولكن سيتم الاحتفاظ بها مؤقتا لمدة 72 ساعة فقط لأغراض الردود أو تقديم الملاحظات، ثم تحذف تلقائيا.

تحديثات أخرى في تطبيق Gemini

- إعادة تسمية قسم “نشاط تطبيق Gemini” إلى Keep Activity

- المحادثات المحفوظة في هذا القسم تستخدم لتحسين خدمات جوجل

- يمكن للمستخدم تعطيل هذا الخيار كليا، أو الاعتماد على ميزة “الدردشة المؤقتة” لتجنب حفظ أي بيانات

Gemini جوجل ذاكرة تفاعلية ChatGPT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

محمد سعد

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

المتهمين

عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

ترشيحاتنا

اجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

السفير محمود كارم: الاستثمار في الشباب يمثّل قوة لتجديد بنية حقوق الإنسان

ديارنا

مد معرض ديارنا للحرف اليدوية بديوان التضامن الاجتماعي حتي الإثنين

بالصور

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فستان صيفي.. داليا البحيري تستعرض جمالها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد