جوجل تطلق ميزات تخصيص جديدة لتطبيق Gemini تشمل ذاكرة ذكية ودردشة مؤقتة

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق مجموعة من ميزات التخصيص الجديدة لتطبيق Gemini، من بينها ميزة الذاكرة الذكية المشابهة لما يقدمه ChatGPT، وميزة الدردشة المؤقتة التي لا يتم حفظها في سجل المحادثات.

وبحسب ما ذكره موقع “تيك كرانش”، تهدف هذه التحديثات إلى جعل تجربة المستخدم أكثر تخصيصا وأمانا، مع مراعاة خصوصية المستخدمين.

السياق الشخصي ذاكرة تفاعلية للمحادثات السابقة

أبرز ما جاء في التحديث هو ميزة جديدة تعرف باسم “السياق الشخصي” Personal Context، حيث أصبح بإمكان المساعد الذكي في تطبيق Gemini تذكر التفاصيل والمعلومات المهمة من المحادثات السابقة، مثل اهتمامات المستخدم وتفضيلاته، لتقديم ردود أكثر ملاءمة وسلاسة.

يمكن للمستخدمين إدارة هذه البيانات، أو حذف المحادثات من الذاكرة في أي وقت، الميزة متاحة حاليا لمستخدمي نموذج Gemini 2.5 Pro في عدد من الدول، وستفعل بشكل افتراضي، مع إمكانية تعطيلها حسب الرغبة.

أكدت جوجل أنها ستطلق الميزة لاحقا لمستخدمي نموذج Gemini 2.5 Flash ولعدد أكبر من الدول خلال الأشهر القادمة.

“الدردشة المؤقتة” محادثات لا تسجل في التاريخ

أطلقت جوجل أيضا ميزة “الدردشة المؤقتة” Temporary Chat، والتي تتيح للمستخدم إجراء محادثة لا تظهر في سجل المحادثات أو في نشاط تطبيق Gemini، وهي مفيدة لطرح أسئلة شخصية أو محرجة دون القلق من تتبعها.

الميزة تشبه وضع التصفح الخفي Incognito Mode في بحث جوجل، وأوضحت الشركة أن هذه الدردشات لن تستخدم لتخصيص تجربة Gemini أو لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لديها، ولكن سيتم الاحتفاظ بها مؤقتا لمدة 72 ساعة فقط لأغراض الردود أو تقديم الملاحظات، ثم تحذف تلقائيا.

تحديثات أخرى في تطبيق Gemini

- إعادة تسمية قسم “نشاط تطبيق Gemini” إلى Keep Activity

- المحادثات المحفوظة في هذا القسم تستخدم لتحسين خدمات جوجل

- يمكن للمستخدم تعطيل هذا الخيار كليا، أو الاعتماد على ميزة “الدردشة المؤقتة” لتجنب حفظ أي بيانات