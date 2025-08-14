هل تسبق جوجل أبل.. كل ما نعرفه عن سلسلة Pixel 10 وذكاء Gemini الخارق

مع اقتراب موعد حدث جوجل Made by Google 2025 المقرر إقامته في 20 أغسطس، تزداد التوقعات حول سلسلة هواتف Pixel 10 الجديدة التي ستعلن قبل إطلاق آيفون 17 المتوقع في سبتمبر.

تظهر جوجل رغبتها الواضحة في توسيع سلسلة Pixel، مع دمج المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام تقنية Gemini.

وقد كشفت الشركة بالفعل عن بعض التحديثات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين مايو الماضي، لكنها من المتوقع أن تكشف عن ميزات إضافية خلال الحدث.

من بين الميزات التي تثير الحديث مدرب الكاميرا Camera Coach، وهي ميزة تمنح Gemini القدرة على تقديم نصائح فورية لتحسين الصور من حيث الزوايا والإضاءة، كما يشاع وجود أداة تحرير الصور الحوارية التي تسمح للمستخدم بإعطاء أوامر لتعديل الصور مثل زيادة السطوع أو إزالة عناصر غير مرغوبة أو تغيير الخلفية.

تحديثات سلسلة Pixel 10:

الهاتف الأساسي Pixel 10 سيشهد تغييرات ملحوظة، خاصة بإضافة عدسة تليفوتوغرافية كانت حصرية سابقا لطرازات Pro.

جميع الأجهزة ستعمل بمعالج Tensor G5 الجديد، مما يمثل بداية عصر Gemini ويحسن الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بمعالج Tensor G4.

التصميم العام والشاشة بقياس 6.3 بوصة لطرازي Pixel 10 وPixel 10 Pro، و6.8 بوصة لطراز Pixel 10 Pro XL، سيظلان مشابهين لسلسلة Pixel 9.

من المتوقع تحسين جودة الكاميرا والفيديو في طرازات Pro، بالإضافة إلى زيادة سعة البطارية ودعم الشحن الأسرع لمنافسة هواتف آبل وسامسونج.

Pixel 10

هاتف Pixel 10 Pro Fold القابل للطي

تدور الشائعات حول إصدار قابل للطي بشاشة تغطية أكبر حوالي 6.4 بوصة وشاشة رئيسية بحجم 8 بوصات، مع تحسينات في متانة المفصلة وتقليل الحواف، وربما يحصل الجهاز لأول مرة على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، بينما لم يكن Pixel 9 Pro Fold مزودا بهذه الحماية.

من المتوقع أن يعمل Pro Fold بمعالج G5 ويضم ميزات Gemini AI الحديثة، مع تحسينات في الكاميرا تشمل عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافية مع تكبير بصري 5×، بالإضافة إلى زيادة عمر البطارية.

ساعات Pixel وسماعات Pixel Buds

ستحظى الأجهزة القابلة للارتداء أيضا بظهور في الحدث، حيث يتوقع أن تأتي ساعة Pixel Watch 4 بتصميم أكثر سمكا، وعمر بطارية أطول، وحواف أصغر، مع تحسينات في تتبع الصحة واللياقة، وربما ترقية في مراقبة الأكسجين في الدم SpO2.

أما سماعات Pixel Buds 2a فستتوفر بألوان جديدة مع خاصية إلغاء الضوضاء النشط، بينما ستصدر Pixel Buds Pro 2 بلون جديد.