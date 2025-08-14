قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا
رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين : خفض أسعار 15 سلعة بينها اللحوم والدواجن
20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
هوا دا اللي حصل | أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير
صور فنانات على محتويات مسيئة .. بلاغ رسمي من نقيب الممثلين
محافظ القليوبية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حريق مخزن البلاستيك بالقناطر |صور
يسري عبد الغني: 22 لاعبا من المقاولون في منتخبات الناشئين المصرية
وزير الزراعة: إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية
لن تتجاوز 20% من المجموع| كيف ستطبق أعمال السنة على طلاب الإعدادية؟
محمد صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول أفضل لحظاتي
هل تسبق جوجل أبل.. كل ما نعرفه عن سلسلة Pixel 10 وذكاء Gemini الخارق

Pixel 10
Pixel 10
شيماء عبد المنعم

مع اقتراب موعد حدث جوجل Made by Google 2025 المقرر إقامته في 20 أغسطس، تزداد التوقعات حول سلسلة هواتف Pixel 10 الجديدة التي ستعلن قبل إطلاق آيفون 17 المتوقع في سبتمبر.

تظهر جوجل رغبتها الواضحة في توسيع سلسلة Pixel، مع دمج المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام تقنية Gemini.

وقد كشفت الشركة بالفعل عن بعض التحديثات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين مايو الماضي، لكنها من المتوقع أن تكشف عن ميزات إضافية خلال الحدث.

من بين الميزات التي تثير الحديث مدرب الكاميرا Camera Coach، وهي ميزة تمنح Gemini القدرة على تقديم نصائح فورية لتحسين الصور من حيث الزوايا والإضاءة، كما يشاع وجود أداة تحرير الصور الحوارية التي تسمح للمستخدم بإعطاء أوامر لتعديل الصور مثل زيادة السطوع أو إزالة عناصر غير مرغوبة أو تغيير الخلفية.

تحديثات سلسلة Pixel 10:

الهاتف الأساسي Pixel 10 سيشهد تغييرات ملحوظة، خاصة بإضافة عدسة تليفوتوغرافية كانت حصرية سابقا لطرازات Pro.

جميع الأجهزة ستعمل بمعالج Tensor G5 الجديد، مما يمثل بداية عصر Gemini ويحسن الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بمعالج Tensor G4.

التصميم العام والشاشة بقياس 6.3 بوصة لطرازي Pixel 10 وPixel 10 Pro، و6.8 بوصة لطراز Pixel 10 Pro XL، سيظلان مشابهين لسلسلة Pixel 9.

من المتوقع تحسين جودة الكاميرا والفيديو في طرازات Pro، بالإضافة إلى زيادة سعة البطارية ودعم الشحن الأسرع لمنافسة هواتف آبل وسامسونج.

Pixel 10

هاتف Pixel 10 Pro Fold القابل للطي

تدور الشائعات حول إصدار قابل للطي بشاشة تغطية أكبر حوالي 6.4 بوصة وشاشة رئيسية بحجم 8 بوصات، مع تحسينات في متانة المفصلة وتقليل الحواف، وربما يحصل الجهاز لأول مرة على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، بينما لم يكن Pixel 9 Pro Fold مزودا بهذه الحماية.

من المتوقع أن يعمل Pro Fold بمعالج G5 ويضم ميزات Gemini AI الحديثة، مع تحسينات في الكاميرا تشمل عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافية مع تكبير بصري 5×، بالإضافة إلى زيادة عمر البطارية.

ساعات Pixel وسماعات Pixel Buds

ستحظى الأجهزة القابلة للارتداء أيضا بظهور في الحدث، حيث يتوقع أن تأتي ساعة Pixel Watch 4 بتصميم أكثر سمكا، وعمر بطارية أطول، وحواف أصغر، مع تحسينات في تتبع الصحة واللياقة، وربما ترقية في مراقبة الأكسجين في الدم SpO2.

أما سماعات Pixel Buds 2a فستتوفر بألوان جديدة مع خاصية إلغاء الضوضاء النشط، بينما ستصدر Pixel Buds Pro 2 بلون جديد.

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

فيلم ماما وبابا

الضحك والكوميديا يسيطرون على البرومو الرسمي لـ "ماما وبابا"

كريم محمود عبد العزيز

مي عمر تهنئ كريم محمود عبد العزيز وزوجته بعد الرد على شائعات انفصالهما

صالون "كلام ف السيما" يحيي الذكرى الأربعين للراحلة سميحة أيوب بحضور رشوان توفيق و عفاف شعيب... صور

صالون كلام ف السيما يحيي أربعين سميحة أيوب | صور

بالصور

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

