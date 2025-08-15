قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي و فاركو
شعاب مرجانية أم صخور.. اكتشاف غامض على كوكب المريخ يثير الجدل
الفوز الأول لـ ريبيرو.. الأهلي يهزم فاركو برباعية في الدوري
متهمة في 4 قضايا آداب.. كواليس مثيرة في واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد بالهرم
حرس الحدود يضرب البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري
الإخوان وتعاون اقتصادي خفي مع إسرائيل.. ثروت الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. ماذا تقول لغة الجسد عن لقاء بوتين وترامب ؟
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدف على بورنموث في الشوط الأول
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تضيف ميزة بطاقات الاتصال لتخصيص شاشة المكالمات في تطبيق Phone

جوجل
جوجل
احمد الشريف

تعمل جوجل على تحديث جديد لتطبيق Phone، يمنح المستخدمين إمكانية تخصيص خلفية شاشة المكالمات بصورة شخصية بكامل الشاشة، بدلًا من الصورة الدائرية التقليدية في المنتصف. 

وتشبه الميزة ما قدمته آبل في iOS 17 عام 2023، لكنها في نسخة جوجل تبدو أقرب لامتداد شخصي لصورة الملف التعريفي، وليس شيئًا يراه الآخرون بالضرورة.
 

كيف تعمل الميزة؟

عند فتح صفحة أي جهة اتصال؛ سيظهر اقتراح بإضافة “بطاقة اتصال” تتيح للمستخدم تخصيص طريقة عرض اسم وصورة الشخص أثناء المكالمة.

ويمكن اختيار صورة من الكاميرا أو المعرض أو Google Photos، مع إمكانية ضبطها وتحديد الخط واللون لاسم المتصل الذي يظهر أعلى شاشة الاتصال الوارد.

وتعمل الميزة بجانب صورة الملف الشخصي الدائرية التقليدية، وتتكامل مع إيماءات الرد على المكالمات مثل السحب الأفقي أو النقر المفرد، لتجربة أكثر سلاسة.

التوافر والإصدار التجريبي

بدأت بعض الحسابات في رؤية الميزة ضمن نسخة Phone by Google رقم 188 بيتا، في حين أن تطبيق Contacts بإصدار 4.61 حصل بالفعل على تحديث Material 3 Expressive.

الميزة لم تُطرح بعد بشكل كامل، لكنها تأتي ضمن سلسلة تحديثات أطلقتها جوجل مؤخرًا لتجديد تصميم تطبيق Phone وتحسين تجربة الاستخدام.

لمسة جمالية لمحبي التخصيص

تضيف “بطاقات الاتصال” لمسة جمالية لمن يرغب في إضفاء طابع شخصي على هاتفه، خاصة لمحبي رؤية صور كاملة لأشخاص مقربين عند الاتصال، مع خيار تعطيل الميزة لمن لا يفضل استخدامها.

جوجل Phone iOS 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

مهرجان العلمين.. فرق الإسعاف والهلال الأحمر تؤمن حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

داليا مصطفي

داليا مصطفى تهنئ كريم محمود عبدالعزيز وزوجته بحقيقة حبهم

فعاليات ثقافية وفنية

تقديرا لعطاء النهر الخالد.. قصور الثقافة بالغربية تواصل الاحتفاء بعيد وفاء النيل

بالصور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد