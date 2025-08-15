جوجل تضيف ميزة بطاقات الاتصال لتخصيص شاشة المكالمات في تطبيق Phone

تعمل جوجل على تحديث جديد لتطبيق Phone، يمنح المستخدمين إمكانية تخصيص خلفية شاشة المكالمات بصورة شخصية بكامل الشاشة، بدلًا من الصورة الدائرية التقليدية في المنتصف.

وتشبه الميزة ما قدمته آبل في iOS 17 عام 2023، لكنها في نسخة جوجل تبدو أقرب لامتداد شخصي لصورة الملف التعريفي، وليس شيئًا يراه الآخرون بالضرورة.



كيف تعمل الميزة؟

عند فتح صفحة أي جهة اتصال؛ سيظهر اقتراح بإضافة “بطاقة اتصال” تتيح للمستخدم تخصيص طريقة عرض اسم وصورة الشخص أثناء المكالمة.

ويمكن اختيار صورة من الكاميرا أو المعرض أو Google Photos، مع إمكانية ضبطها وتحديد الخط واللون لاسم المتصل الذي يظهر أعلى شاشة الاتصال الوارد.

وتعمل الميزة بجانب صورة الملف الشخصي الدائرية التقليدية، وتتكامل مع إيماءات الرد على المكالمات مثل السحب الأفقي أو النقر المفرد، لتجربة أكثر سلاسة.

التوافر والإصدار التجريبي

بدأت بعض الحسابات في رؤية الميزة ضمن نسخة Phone by Google رقم 188 بيتا، في حين أن تطبيق Contacts بإصدار 4.61 حصل بالفعل على تحديث Material 3 Expressive.

الميزة لم تُطرح بعد بشكل كامل، لكنها تأتي ضمن سلسلة تحديثات أطلقتها جوجل مؤخرًا لتجديد تصميم تطبيق Phone وتحسين تجربة الاستخدام.

لمسة جمالية لمحبي التخصيص

تضيف “بطاقات الاتصال” لمسة جمالية لمن يرغب في إضفاء طابع شخصي على هاتفه، خاصة لمحبي رؤية صور كاملة لأشخاص مقربين عند الاتصال، مع خيار تعطيل الميزة لمن لا يفضل استخدامها.