جوجل تكشف عن سلسلة Pixel 10 في 20 أغسطس مع تغييرات مثيرة للجدل

Pixel
Pixel
احمد الشريف

تستعد شركة جوجل لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Pixel 10 في 20 أغسطس المقبل، وكما جرت العادة، فقد كشفت التسريبات معظم التفاصيل قبل الإعلان الرسمي. 

لكن تسريباً جديداً أزاح الستار عن تغيير مهم قد يثير الجدل بين المستخدمين في الولايات المتحدة.

التخلي عن شريحة SIM التقليدية في أمريكا

وفقاً للمعلومات الجديدة، ستتخلى جوجل عن منفذ شريحة SIM التقليدية في معظم طرازات Pixel 10 المباعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL.

 الاستثناء الوحيد سيكون الهاتف القابل للطي Pixel 10 Pro Fold، الذي سيحافظ على دعم الشريحة المادية إلى جانب eSIM.

خارج السوق الأمريكية، قد تستمر الشركة في توفير منفذ الشريحة المادية، على غرار استراتيجية آبل التي توفر هواتف iPhone بدعم eSIM فقط في الولايات المتحدة، مع الإبقاء على الشريحة المادية في باقي الأسواق.

مزايا وعيوب الانتقال إلى eSIM

الانتقال إلى eSIM يتيح للمستخدمين التبديل بين شركات الاتصالات بسهولة، دون الحاجة للتعامل مع الشرائح البلاستيكية الصغيرة، مما يعني إمكانية الانتقال من شركة إلى أخرى في دقائق معدودة.

هناك أيضاً جانب أمني مهم، إذ لا يمكن إزالة الشريحة أو العبث بها، فيما يتيح الاستغناء عن منفذ الشريحة توفير مساحة داخلية يمكن استغلالها لإضافة مكونات متطورة أو بطارية أكبر.

رغم ذلك، قد يشكل هذا القرار عائقاً لبعض المستخدمين المعتادين على الشرائح المادية، لكن المؤشرات تؤكد أن eSIM هو مستقبل الاتصالات، مع توقعات باختفاء الشرائح التقليدية خلال السنوات القليلة المقبلة.

تحسينات في العتاد والأداء

إلى جانب هذا التغيير، ستشهد سلسلة Pixel 10 ترقيات على صعيد العتاد. أبرزها في هاتف Pixel 10 Pro XL الذي يُشاع أنه سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 5,200 مللي أمبير، وهي الأكبر في تاريخ أجهزة بيكسل.

كما ستعمل جميع الطرازات على معالج Tensor G5 الجديد، مع ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت لإصدارات برو، إلى جانب حزمة جديدة من ميزات الذكاء الاصطناعي، حيث تواصل جوجل دمج تقنيات Gemini AI في تجربة بيكسل.

يبدو أن 2025 سيكون عاماً حافلاً لعائلة Pixel، لكن ليس بالضرورة لمحبي شرائح SIM التقليدية.

سلسلة Pixel 10 جوجل شريحة SIM

