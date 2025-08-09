قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد فؤاد أنور: خطة نتنياهو لاحتلال غزة أفكار فاشلة.. والدول العربية تحبط مخطط التهجير
النائب العام يوفد 41 عضوًا إلى بعض الدول الأوروبية وجمهورية الصين
لبنان يندد بتصريحات مستشار المرشد الإيراني: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية
ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت
الأزهر يصدر ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد والتربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026
زيزو أساسيا.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري
إي سي ميلان يتعادل 1-1 مع ليدز يونايتد وديا
الجيش العراقي: عناصر تابعة لحزب الله والحشد نفذت اعتداءات على دائرة زراعة الكرخ
عجز لسانه عن التعبير فوثق جرائم الاحتلال بلغة الإشارة.. القضية الفلسطينية حاضرة في قلوب أبنائها
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى 49 مليار
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالدقهلية
تفاصيل انفجار مخزن أسلحة أسفر عن استشهاد 6 جنود من الجيش اللبناني
جوجل تضيف دعم ملفات PDF وتحسن تجربة الرسائل عبر Google Messages

جوجل
جوجل
احمد الشريف

بدأت جوجل في طرح ميزتين جديدتين لمستخدمي تطبيق Google Messages، لتحسين تجربة المراسلة خصوصًا مع الشركات، ولكن التطبيق يعاني من بعض المشاكل التقنية التي تزعج بعض المستخدمين.

دعم إرسال ملفات PDF عبر RCS Business Messaging

الميزة الأولى تتعلق ببروتوكول RCS Business Messaging (RBM)، النسخة الموجهة للأعمال من بروتوكول الاتصالات الغنية (RCS). 

تسمح هذه الميزة الآن لمستخدمي RBM بإرسال ملفات PDF، وهو ما لم يكن ممكنًا سابقًا. سابقًا، كان المستخدمون بحاجة إلى استخدام البريد الإلكتروني أو تطبيقات أخرى لإرسال ملفات PDF، مما زاد من تعقيد التواصل خاصة عند مشاركة تذاكر الطيران أو المستندات المهمة.

الميزة الجديدة متاحة حاليًا فقط في الهند، وتدعم ملفات بحجم يصل حتى 100 ميجابايت. عند إرسال ملف PDF، يظهر معاينة للصفحة الأولى من الملف، وعند الضغط عليها يُفتح الملف في عارض PDF مدمج. أما الملفات المحمية بكلمة مرور أو التي لا يمكن معاينتها، فتعرض أيقونة أو صورة مصغرة افتراضية.

حل مشكلة اقتطاع النصوص في بطاقات RCS الغنية

الميزة الثانية تحل مشكلة الاقتطاع التي كانت تحدث في بطاقات الكاروسيل (carousel) ضمن رسائل RCS، حيث كان النص أو الاقتراحات تُقص أحيانًا في العرض الكامل.

 الآن يظهر زر "المزيد" على البطاقات التي تحتوي على محتوى مقطوع، ويمكن للمستخدمين توسيع النص بالضغط في أي مكان عليه لعرضه بشكل كامل وقابل للسحب عبر الشاشة. 

لاتزال هذه الميزة لا تزال في المرحلة التجريبية (بيتا) ومن المتوقع طرحها رسميًا بحلول نهاية الربع الثالث من العام.

مشكلة تعطل تطبيق Google Messages في النسخة التجريبية الأخيرة

رغم التحسينات، يعاني تطبيق Google Messages من خلل في أحدث إصدار تجريبي صدر مؤخرًا، حيث ينهار التطبيق فور فتح الصفحة الرئيسية أو قائمة الرسائل. 

المستخدمون على هواتف بيكسل وسامسونج أبلغوا عن هذه المشكلة، التي تجعلهم يعتمدون فقط على الإشعارات أو فقاعة المحادثة لاستكمال المحادثات.

في بعض الحالات، تمكن المستخدمون من إصلاح المشكلة مؤقتًا عبر الذهاب إلى "معلومات التطبيق" وإلغاء التحديثات، لكن الحل الأكثر موثوقية هو إعادة تثبيت التحديث. ومن المهم التأكيد أن هذه الخطوات لا تؤدي إلى حذف سجل الرسائل الخاص بالمستخدمين.

بفضل هذه التحديثات، من المتوقع أن تتحسن تجربة التواصل بين المستخدمين والشركات بشكل ملحوظ، مع تسهيل تبادل المستندات الهامة وتلافي فقدان معلومات مهمة في الرسائل، رغم بعض الصعوبات التقنية التي تتطلب من جوجل إصلاحها في التحديثات القادمة.

