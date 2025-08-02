جوجل تواصل الحفاظ على أسعار ساعة Pixel Watch 4 دون تغيير.. وتحسينات مهمة في الشحن

أفادت تقارير جديدة بأن شركة جوجل تعتزم إطلاق ساعة Pixel Watch 4 بنفس الأسعار التي جاءت بها النسخة السابقة من الساعة، ولكن مع تعديل بسيط قد يُحدث فرقًا كبيرًا، خاصة في نسخة LTE.

وبحسب المعلومات، ستتوفر النسخة الصغيرة بقياس 41 ملم بسعر 349 دولارًا لإصدار WiFi و399 دولارًا لإصدار LTE، بينما ستأتي النسخة الأكبر بقياس 45 ملم بسعر 399 دولارًا لـ WiFi و449 دولارًا لـ LTE.

وتعد هذه هي نفس أسعار سلسلة Pixel Watch 3، رغم محاولات المنافسين مثل سامسونج وOnePlus استخدام التسعير كعنصر تنافسي رئيسي في استراتيجيتهم.

منافسة شرسة من سامسونج وOnePlus

للمقارنة، تبدأ سلسلة ساعات Galaxy Watch 8 من سامسونج من سعر 349 دولارًا، وتوفر خيارات أكثر من حيث الحجم والتصميم.

أما OnePlus فقدمت ساعتها OnePlus Watch 3 بقياس 43 ملم بسعر أقل يبلغ 299 دولارًا.

وعلى الرغم من أن أسعار جوجل ليست الأرخص، إلا أنها تحافظ على استقرارها، لا سيما لمن يرغبون في الحصول على ساعة بدعم LTE دون زيادة في السعر.



عروض مدمجة مع الساعة الجديدة

كالعادة، ستقوم جوجل بتقديم بعض العروض مع الساعة الجديدة، حيث سيحصل المشترون على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في خدمة Fitbit Premium، وشهر واحد في خدمة YouTube Premium.

ورغم أن هذه العروض ليست سخية كما هو الحال مع هاتف Pixel 10، إلا أنها تظل مفيدة للمستخدمين الجدد الراغبين في الاستفادة القصوى من ميزات اللياقة البدنية.



نظام شحن جديد أسرع بنسبة 25%

واحدة من أبرز التحسينات في Pixel Watch 4 تتمثل في نظام الشحن الجديد. فوفقًا لتسريبات، ستتخلى جوجل عن قاعدة الشحن التقليدية ذات الشكل الدائري (puck)، وستعتمد على قاعدة شحن جانبية (cradle) تتيح سرعات شحن أعلى.

وبفضل هذا النظام، يمكن شحن الساعة حتى 50% خلال 15 دقيقة فقط، وتصل إلى 80% خلال 30 دقيقة، مقارنة بالجيل السابق الذي كان يحتاج إلى ساعة أو أكثر للشحن الكامل.



تحسينات تدريجية وليست ثورية

حتى الآن، تشير المؤشرات إلى أن Pixel Watch 4 ستكون بمثابة تحسين تدريجي على الجيل السابق، وليس قفزة تصميمية أو تقنية كبرى. السرعة في الشحن والثبات في الأسعار قد يرضيان المستخدمين الحاليين، ولكن من كانوا يتوقعون تحسينات جذرية في عمر البطارية أو التصميم سيضطرون إلى الانتظار لجيل آخر.

وبمقارنة هذا النهج مع تركيز سامسونج المتزايد على الميزات الصحية في ساعاتها، واستراتيجية OnePlus القائمة على التسعير المنخفض، يبدو أن جوجل اختارت موقعًا متوسطًا. ويبقى السؤال: هل هذا كافٍ لزيادة حصتها السوقية؟.



نسخة LTE قد تكون الرابح الأكبر

ورغم ذلك، فإن قرار جوجل بعدم رفع السعر يبدو خطوة ذكية، خاصة وأن نسخة LTE قد تصبح أكثر جاذبية هذا العام فقط لكونها لم تشهد أي زيادة في السعر، لكن لا يزال أمام جوجل الكثير من العمل لجعل Pixel Watch أكثر من مجرد ملحق لهواتفها.