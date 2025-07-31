تنافس سامسونج وبأسعار معقولة.. جوجل تستعد لإطلاق Pixel 10 Pro Fold القابلة للطي

قبل أسابيع قليلة من الكشف الرسمي عن سلسلة هواتف Pixel 10، ظهرت تفاصيل أسعار الهواتف القادمة على الإنترنت.

ولا يقتصر التسريب على تلميحات حول الأسعار العالمية، بل يُشير أيضًا إلى عروض إطلاق محتملة ومواصفات متوقعة.

ومن المقرر أن تُطلق جوجل سلسلة هواتف Pixel 10 في 20 أغسطس خلال فعالية "صنع بواسطة جوجل".

سعر هاتف Google Pixel

وفقًا لتقرير صادر عن Android Headlines، قد يبلغ سعر هاتف Google Pixel 10 الأساسي 799 دولارًا أمريكيًا (حوالي 70,000 روبية هندية) في الولايات المتحدة لطراز 128 جيجابايت، بينما من المتوقع أن يبلغ سعر طراز 256 جيجابايت 899 دولارًا أمريكيًا (حوالي 78,800 روبية هندية).

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الطرازين نفسهما في كندا 1,099 دولارًا كنديًا (حوالي 69,700 روبية هندية) و1,229 دولارًا كنديًا (حوالي 77,900 روبية هندية) على التوالي.

ميزات هاتف Google Pixel

يُقال إن سعر هاتف Pixel 10 Pro سيبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا (حوالي 87,500 روبية هندية) في الولايات المتحدة لطراز 128 جيجابايت، أما خيارات التخزين الأعلى، بما في ذلك 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت، فقد تصل أسعارها إلى 1099 دولارًا أمريكيًا (حوالي 96,300 روبية هندية)، و1299 دولارًا أمريكيًا (حوالي 113,800 روبية هندية)، و1449 دولارًا أمريكيًا (حوالي 126,900 روبية هندية).

وفي كندا، قد تُباع هذه الإصدارات بأسعار 1349 دولارًا كنديًا، و1479 دولارًا كنديًا، و1679 دولارًا كنديًا، و1949 دولارًا كنديًا على التوالي.

من المثير للاهتمام أن طراز Pixel 10 Pro XL القادم من المتوقع أن يتخطى تمامًا الإصدار الأساسي بسعة 128 جيجابايت.

يُقال إنه سيبدأ من 256 جيجابايت، بسعر 1199 دولارًا أمريكيًا (حوالي 105000 روبية هندية) في الولايات المتحدة و1629 دولارًا كنديًا (حوالي 103300 روبية هندية) في كندا.

وقد يصل سعر إصداراته الأعلى سعة 512 جيجابايت و1 تيرابايت إلى 1549 دولارًا أمريكيًا (حوالي 135700 روبية هندية) أو 2099 دولارًا كنديًا (حوالي 133100 روبية هندية).

مواصفات هاتف Pixel 10 الأساسي

أما عن مواصفات هاتف Pixel 10 الأساسي، فسيتوفر بسعر 899 يورو لسعة 128 جيجابايت و999 يورو لسعة 256 جيجابايت، ويبدأ سعر هاتف Pixel 10 Pro من 1099 يورو لسعة 128 جيجابايت ويصل إلى 1589 يورو لسعة 1 تيرابايت الجديدة.

تشمل ترقيات الكاميرا مستشعر Samsung GN8 الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة Sony IMX712 فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ولأول مرة، عدسة تكبير/تصغير بدقة 11 ميجابكسل في هاتف Pixel 10 القياسي.

وتهدف قرارات التسعير وترقيات الأجهزة هذه إلى جذب المستخدمين العائدين والمحترفين الذين يبحثون عن المزيد من الطاقة والتخزين دون زيادة التكلفة.

المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL

كشفت تسريبات سابقة عن المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL.

من المتوقع أن يتميز هاتف Pro بشاشة OLED من نوع LTPO مقاس 6.3 بوصة بدقة 2856 × 1280 بكسل، وسعة تخزين أساسية 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 4870 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 29 واط.

أما هاتف Pro XL، فيأتي بشاشة أكبر حجمًا تبلغ 6.8 بوصة بدقة 2992 × 1344 بكسل، ويبدأ سعره من 256 جيجابايت، مع بطارية بسعة 5200 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 39 واط.

يدعم كلا الطرازين معدل تحديث متكيف يتراوح بين 1 هرتز و120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 3000 شمعة، ويأتيان بكاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل.

تتضمن الإعدادات الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة منظار بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x. كما يدعمان الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط باستخدام Qi2.