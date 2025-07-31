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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعزز تجربة الطلاب التعليمية بميزات ذكاء اصطناعي جديدة

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من الميزات الجديدة ضمن تحديث خاص بوضع الذكاء الاصطناعي AI Mode، يهدف إلى مساعدة الطلاب في التحضير للاختبارات وتعميق فهمهم الأكاديمي من خلال أدوات ذكية وتفاعلية.

أدوات ذكية لإنشاء أدلة دراسية تفاعلية

ضمن التحديث، سيتمكن الطلاب من إنشاء أدلة دراسية ذكية عبر سحب المعلومات إلى الشريط الجانبي في المتصفح، ثم طرح أسئلة إضافية لفهم المحتوى بشكل أعمق والحصول على نتائج مخصصة.

 

رفع الصور وطرح الأسئلة عبر الذكاء الاصطناعي
 

ومن بين أبرز الإضافات إمكانية رفع الصور إلى وضع الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر، حيث يمكن للمستخدمين طرح أسئلة حول محتوى الصورة، سواء كانت مسألة رياضية من الواجبات المنزلية أو نبتة يريدون معرفة المزيد عنها.

كما تختبر جوجل أيضا ميزة جديدة تتيح مشاركة الكاميرا في الوقت الفعلي ضمن AI Mode، وهي مبنية على ميزة البحث المباشر Search Live، تتيح هذه الخاصية للمستخدمين توجيه كاميرا الهاتف نحو سؤال معين وطرحه شفهيا باستخدام الصوت، دون الحاجة إلى كتابة أو البحث التقليدي. 

هذه الميزة متوفرة حاليا بشكل تجريبي للمستخدمين في الولايات المتحدة المشاركين في تجربة AI Mode Labs.

تحسينات على Lens داخل متصفح كروم

وتسعى جوجل أيضا إلى تبسيط الوصول إلى ميزة Google Lens عبر عرض خيار جديد بعنوان اسأل جوجل عن هذه الصفحة عند الضغط على شريط العنوان في متصفح كروم.

عند تفعيل هذا الخيار، يمكن للمستخدم اختيار جزء معين من الصفحة للبحث عنه، ثم الحصول على نظرة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشريط الجانبي، كما يمكن طرح أسئلة متابعة باستخدام زر AI Mode ثم المتابعة عبر خيار استكشاف أعمق.

AI Mode في البحث ملخصات وتفاعلات ذكية


وكانت جوجل قد أطلقت في مايو ميزة AI Mode في محرك البحث داخل الولايات المتحدة، والتي تقوم بتلخيص نتائج البحث تلقائيا، مع إمكانية طرح أسئلة متابعة وإجراء حوار تفاعلي مع الأداة.

وفي أبريل الماضي، بدأت الشركة اختبار ميزة رفع الصور في AI Mode، والآن مع توسعها إلى نسخة سطح المكتب، قد يصبح من الأسهل على الطلاب الحصول على مساعدة فورية في إنجاز المشاريع أو حل الواجبات.

هذه التحديثات تعكس جهود جوجل المستمرة في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، لتوفير أدوات مساعدة أكثر ذكاء وفعالية للطلاب حول العالم.

جوجل الذكاء الاصطناعي AI Mode

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