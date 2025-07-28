6 منتجات جديدة من جوجل.. كل ما تحتاج معرفته عن حدث Made by Google 2025؟

- 6 منتجات جديدة.. ما الذي يخبئه حدث Made by Google لعام 2025

- هواتف Pixel 10 أبرز الإعلانات في حدث جوجل القادم

- متى سيكون حدث Made by Google 2025؟ وكل ما تحتاج معرفته

فاجأتنا جوجل بالإعلان عن تقديم حدث Made by Google لعام 2024 قبل موعده المعتاد بشهرين، لكن يبدو أن هذا سيصبح نهجا جديدا في المستقبل.

سيبدأ حدث جوجل Made by Google لعام 2025 في الساعة 1 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي في 20 أغسطس 2025. يمكنكم متابعة الحدث عبر البث المباشر الرسمي لمشاهدته في الوقت الحقيقي.

كما هو الحال في أحداث Made by Google السابقة، أظهرت التسريبات لنا بعض التفاصيل حول المنتجات المتوقع الكشف عنها في 20 أغسطس، فقد أكدت جوجل رسميا أنها ستكشف عن هواتف Pixel 10 الجديدة، بالإضافة إلى ساعة Pixel Watch جديدة.

إضافة إلى ذلك، هناك إشارات لمنتجات أخرى مثل Pixel Buds 2a و Material 3 Expressive لنظام تشغيل أندرويد.

ما الذي نتوقعه في حدث Made by Google؟



1. هواتف Pixel 10:



أكدت جوجل رسميا أن هواتف Pixel 10 ستكون من أبرز الإعلانات في الحدث، بينما لم تكشف الشركة عن التفاصيل الدقيقة بعد، فإن التسريبات تشير إلى أن الهاتف سيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية لأول مرة في سلسلة هواتف Pixel الأساسية، بالإضافة إلى معالج Tensor G5 الذي قد يحسن كفاءة الطاقة.

هواتف Pixel 10

2. هاتفي Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL:



على الرغم من أن جوجل لم تكشف عن الكثير من التفاصيل حول الإصدارين المحترفين، فإن التسريبات تشير إلى أن Pixel 10 Pro XL قد يحتوي على أكبر بطارية في تاريخ هواتف Pixel، مع زيادة طفيفه في سعة البطارية مقارنة بـ Pixel 9 Pro.

Pixel 10 Pro XL

3. هواتف Pixel القابلة للطي:

تظهر التسريبات أن Pixel 10 Pro Fold سيكون له شاشة غطاء أكبر، سطوع أعلى، بطارية أكبر، وتصنيف IP68 مما يعني مقاومته للغبار والماء، ومع ذلك، لا يبدو أن جوجل ستعالج بعض المشاكل الكبرى مثل عمر البطارية التي يعاني منها الجيل السابق من الهواتف القابلة للطي.

Pixel 10 Pro Fold

4. ساعة Pixel Watch 4:

من المتوقع أن يتم الكشف عن ساعة Pixel Watch 4، التي ستأتي مع تحسينات مثل بطارية أكبر، سرعة شحن أعلى، وحواف أنحف، كما يتوقع أن تحتوي الساعة على تحديثات في واجهة النظام مع Wear OS 6 و Material 3 Expressive.

ساعة Pixel Watch 4

5. سماعة Pixel Buds 2a:



من المتوقع أن تكشف جوجل أيضا عن سماعات Pixel Buds 2a، والتي قد تتضمن تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC التي تفتقر إليها سماعات Pixel Buds A-Series من عام 2021. ومع ذلك، لا نتوقع تجديد سماعات Pixel Buds Pro المميزة في هذا الحدث.

سماعات Pixel Buds 2a

6. Material 3 Expressive لنظام أندرويد:

كما هو الحال مع التطبيقات، فإن جوجل قد تكشف عن تحديث Material 3 Expressive لنظام تشغيل أندرويد، مما سيغير بشكل كبير من تصميم النظام والتفاعل مع التطبيقات.

توقعات وأجواء الحدث

رغم أن حدث Made by Google 2025 قد يبدو تقليديا في بعض جوانبه، إلا أن هناك الكثير من التحديثات المثيرة التي ستحدث، خاصة في مجال البرمجيات، إذا كنت من مستخدمي الأجهزة الحديثة من Pixel، قد ترغب في الانتظار قبل التفكير في الترقية، لكن الحدث سيظل مليئا بالعديد من المفاجآت.