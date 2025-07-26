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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق ميزة Web Guide لتجربة بحث أكثر عبقرية بـ الذكاء الاصطناعي

جوجل
جوجل
احمد الشريف

تواصل شركة Google إعادة ابتكار تجربة البحث عبر الإنترنت، وهذه المرة من خلال ميزة تجريبية جديدة تُعرف باسم "Web Guide"، والتي بدأت بالوصول ضمن برنامج Search Labs التجريبي، في إطار خطة الشركة لتوسيع دمج الذكاء الاصطناعي في آلية البحث التقليدية.

الميزة الجديدة تهدف إلى تحسين طريقة عرض نتائج البحث، من خلال تنظيمها بشكل أكثر ذكاءً ومرونة، بدلاً من تقديم قائمة تقليدية من الروابط الزرقاء. 

وبدلاً من عرض نتائج غير مصنفة، تقوم Web Guide بتقسيم النتائج إلى أقسام منظمة حسب زوايا مختلفة للسؤال المطروح، مما يسهل على المستخدم الوصول إلى المعلومات الأكثر صلة باهتمامه.

على سبيل المثال، إذا كتب المستخدم استفسارًا مثل: "كيفية السفر الفردي في اليابان"، فإن Web Guide ستُظهر النتائج مصنفة في فئات مثل: "أدلة السفر"، "تجارب شخصية"، "نصائح الأمان"، وغيرها، مما يتيح تجربة تصفح أكثر دقة وسرعة.

الميزة أيضًا أثبتت فعاليتها مع الأسئلة الطويلة والمعقدة، مثل: "عائلتي موزعة على عدة مناطق زمنية، ما هي أفضل الأدوات للبقاء على اتصال والحفاظ على علاقات قريبة رغم المسافة؟"، حيث تُمكن Web Guide من تحليل هذه الأسئلة المركبة وتقديم نتائج ذات صلة وقيمة عالية.

مدعومة من نسخة مخصصة من نموذج Gemini

تعتمد Web Guide في عملها على نسخة مخصصة من نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini من Google، والذي يتمتع بقدرة محسنة على فهم استفسارات المستخدمين وتحليل محتوى الويب بشكل أعمق.

وتستخدم Google تقنية تُعرف باسم query fan-out، والتي تُطلق عدة استفسارات مرتبطة بالسؤال الأصلي بالتوازي، من أجل جمع نتائج أكثر تنوعًا وملاءمة.

الميزة الجديدة متاحة حاليًا ضمن تبويب "الويب" Web في واجهة Search Labs، مع إمكانية التبديل إلى نتائج البحث التقليدية في أي وقت. وذكرت Google أنها تخطط لتوسيع Web Guide لاحقًا ليشمل تبويب "الكل" All في نتائج البحث الرئيسية.

خطوة جديدة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في قلب البحث

تأتي هذه الخطوة في إطار التحول المستمر الذي تقوده Google نحو جعل الذكاء الاصطناعي محورًا أساسيًا في تجربة البحث، بعد إطلاق ميزة AI Overview وتطوير فلاتر متقدمة للنتائج. 

وبالنسبة للمستخدمين الذين يشعرون أحيانًا بأن نتائج البحث لا تلبي نواياهم بالكامل، فإن Web Guide قد تكون الأداة التي تمنحهم الدقة التي يبحثون عنها – وربما تقودهم إلى نتائج لم يتوقعوها أيضًا.

جوجل Google لذكاء الاصطناعي

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