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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تحدث تصميم Google Lens وتزيل زر الواجب المنزلي لصالح Gemini AI

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أجرت Google تعديلات جديدة على ميزة Google Lens، محرك البحث البصري الشهير الذي يستخدم كاميرا الهاتف لتقديم معلومات مباشرة حول ما تراه. عند فتح التطبيق، أصبح الواجهة الآن تعرض خيارين فقط وهما البحث (Search) والترجمة (Translate)، بعد أن قامت الشركة بإزالة زر "الواجب المنزلي (Homework)" الذي كان متاحًا سابقًا كخيار مستقل.

السبب وراء هذا التغيير، وفقًا لجوجل، يعود إلى رغبتها في توجيه المستخدمين لاستخدام Gemini AI عندما يتعلق الأمر بالأسئلة التعليمية وحل المسائل. حيث ترى الشركة أن Gemini أكثر كفاءة في هذا المجال، فهو لا يكتفي بتقديم الإجابة الصحيحة فحسب، بل يشرح الخطوات والمنطق الذي استخدمه للوصول إلى الحل، مما يساعد الطلاب على الفهم والتعلم.

Gemini بديل ذكي لطلاب المدارس

عند مواجهة أسئلة حسابية أو استفسارات دراسية، يوفر Gemini تحليلاً أعمق للمشكلة، ويعرض الحل خطوة بخطوة بطريقة تعليمية. وبهذا، تحاول Google جعل Google Lens أكثر بساطة في المظهر، وأكثر تخصيصًا في الوظيفة، بينما تعزز من دور Gemini في المهام التعليمية المعقدة.

تحسينات في التصميم والواجهة

إلى جانب إزالة زر "الواجب المنزلي"، حصلت عدسة جوجل على واجهة أنظف، مع توسيع طفيف في نافذة المعاينة (Viewfinder) لالتقاط العناصر بشكل أوضح. عند استخدام خيار البحث، يمكنك الآن الدخول إلى "وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode)" عبر زر البحث، للحصول على نتائج أكثر تفصيلاً ودقة حول العنصر الذي تصوره.

ظهرت الميزة الجديدة  على هاتف Galaxy Z Fold 7، بينما لم تظهر بعد على بعض أجهزة Pixel مثل Pixel 6 Pro رغم تشغيله لأحدث إصدار تجريبي من Android 16 (QPR1). المثير للسخرية، أن النسخة الجديدة من Google Lens ظهرت على iPhone 15 Pro Max الذي يعمل بإصدار iOS 26 Developer Beta 3.

Apple تدخل المنافسة عبر ميزة Visual Intelligence

تجدر الإشارة إلى أن Apple أطلقت ميزة مشابهة تُعرف باسم Visual Intelligence، وتتوفر على هواتف iPhone 15 Pro وPro Max، بالإضافة إلى جميع أجهزة iPhone 16، باستثناء iPhone 16e. 

على هذه الأجهزة، يمكن الوصول إلى Visual Intelligence عبر زر التحكم في الكاميرا أو زر الإجراءات (Action Button).

ورغم تشابه الميزتين، تختلف الآلية التقنية: حيث تعتمد Apple على المعالجة داخل الجهاز (On-device Processing) لحماية الخصوصية، بينما تعتمد Google على الحوسبة السحابية لتقديم نتائج أكثر دقة وتفصيلاً عبر Google Lens.

تعمل Google على تبسيط Google Lens وتركيزه على وظيفتين أساسيتين: البحث والترجمة، مع إحالة المهام التعليمية المعقدة إلى Gemini AI الأكثر تطورًا.

 في المقابل، Apple تعزز من إمكانيات أجهزتها بالاعتماد على الذكاء البصري المحلي، مما يشير إلى اشتداد المنافسة في مجال الرؤية الحاسوبية والبحث البصري المعزز بالذكاء الاصطناعي.

جوجل Google Lens Gemini AI

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