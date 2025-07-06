Google Messages قد يحصل قريبًا على تصميم Material 3 الجديد

تواصل جوجل إدخال عناصر تصميم Material 3 Expressive إلى تطبيقاتها كجزء من برنامج Android 16 QPR1 التجريبي، ومن المتوقع أن تصل هذه التحديثات إلى مستخدمي هواتف Pixel مع طرح ميزة Pixel Feature Drop المقبلة في سبتمبر.

أحدث ما تم رصده في هذا السياق هو تحديث مرئي لصفحة ملف المستخدم في تطبيق Google Messages.

فقد اكتشف عدد من المطورين شيفرة برمجية ضمن الإصدار التجريبي Google Messages v20250701 تشير إلى أن جوجل تعمل على تعديل تصميم أزرار الصفحة لتتماشى مع أسلوب Material 3 Expressive.

أزرار أكثر تفاعلية وانسيابية

بحسب ما تضمنته الشيفرة، فإن الأزرار الموجودة أسفل رقم هاتف المستخدم — مثل "اتصال"، "مكالمة فيديو"، "معلومات الاتصال"، و"بحث" — ستتغير من الشكل الدائري الحالي إلى شكل بيضاوي (lozenge) أو ما يعرف بـ "الحبة الدوائية".

ستتميز الأزرار الجديدة بأنها تتفاعل بصريًا عند النقر عليها، حيث تتوسع وتُبرز بشكل أكبر، ثم تعود إلى شكلها وحجمها الطبيعي عند رفع الإصبع عنها.

مع ذلك، ورغم وجود هذه التغييرات في الشيفرة المصدرية للإصدار التجريبي، إلا أنها لم تُفعل بعد لمستخدمي النسخة التجريبية حتى لحظة كتابة التقرير. أحد المستخدمين أشار إلى أنه على الرغم من تشغيله للهاتف Pixel 6 Pro بنظام Android 16 QPR1 Beta 2.1، إلا أن التحديثات الجديدة لم تظهر له حتى الآن.

تجربة بصرية أكثر ارتباطًا بالمستخدم

لغة تصميم Material 3 Expressive التي تتبناها جوجل تهدف إلى جعل التطبيقات تبدو وكأنها امتداد طبيعي للمستخدم نفسه. وهذا يتم عبر تحسينات بصرية ولمسية تركز على التفاعل السلس والتصميم المتناغم.

وعلى الرغم من أن هذه التغييرات قد لا تبدو "ثورية"، إلا أنها تعكس التزام جوجل المستمر بتقديم تجربة استخدام متطورة من الناحية الجمالية والوظيفية.

تحذير منطقي

من المهم التنويه إلى أن وجود هذه الشيفرة لا يعني بالضرورة أن التغييرات سيتم تطبيقها فعليًا في النسخة النهائية من تطبيق Google Messages، لكنها تؤكد أن جوجل تعمل على اختبار هذه الإضافات ضمن خططها التطويرية.

لمن لا يستخدم تطبيق Google Messages ويرغب في تجربته، يمكن تحميله من خلال متجر Google Play.