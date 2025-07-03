قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة
اللواء رأفت الشرقاوي عن 30 يونيو: الشعب المصري رفض اختطاف الدولة
توك شو| استقرار الذهب والعملات ..وارتفاع في درجات الحرارة..وتصعيد في غزة
أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تقول.. ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها
ما كنش قصدي.. عامل محارة ينهي حياة نجله ويدعي وفاته بالمنوفية
المؤتمر: بيان 3 يوليو سيظل رمزا لاسترداد الوطن وتصحيح المسار السياسي
حزب التجمع يعلن المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات الشيوخ
صحة غزة: 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
برلماني: بيان 3 يوليو لحظة تاريخية أنقذت مصر واستعادت كرامة الدولة وأزاحت حكم الإخوان
الفقيه الدستوري صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إذا أعترض الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم سيعيده لمجلس النواب .. ويحق لـ "السيسي" التقدم بتشريع جديد لحل الأزمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno 14 Pro و تحديث جديد لـ جوجل يقلب الموازين

أخبارا وتقارير
أخبارا وتقارير
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الأنحف في العالم .. «تكنو» تكشف عن هاتفها Tecno Spark Slim
 

زعمت عدة تقارير أن تكنو ستطلق قريبًا سلسلة هواتفها الذكية Spark 40 في أسواق مختلفة.. والآن، كشفت الشركة رسميًا عن هاتف تكنو سبارك 40  ويعد من أبرز مميزاته شاشة بتردد 120 هرتز، وبطارية كبيرة مع شحن سريع بقوة 45 واط، وهيكل مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP64.. إليكم نظرة على المواصفات الكاملة للجهاز وميزاته وسعره.

هيقلب الموازين.. تحديث جديد لـ جوجل لتطبيق الصور الشهير Google Photos
 

أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا  وذلك لتطبيق الصور الشهير “Google Photos”، والذي يأتي بواجهة مُستخدم تعد مُبسّطة وأكثر عصرية، وذلك إلى جانب تحسينات في عرض كلا من الصور وتفاصيلها، وذلك مع إعادة تنظيم بعض الأدوات لتسهيل تجربة التصفح.

رسميا .. جهاز PS5 Pro في طريقه للحصول على ترقية رقمية كبيرة خلال عام 2026
 

أكد مارك شركة سيرني ، المهندس الرئيسي وراء جهاز PS5 أن الشراكة بين كلا من سوني وAMD قد نتج عنها حدوث ترقية مباشرة لجهاز PS5 Pro ويمكن استخدام هذه الترقية كبديل مباشر لتقنية PSSR الحالية، مما قد يشير أيضًا إلى أن النسخة القادمة من تقنية FSR عبر مشروع "أميثيست" ستكون بمثابة ترقية كبيرة وذلك مقارنة بتقنية الترقية البصرية الخاصة بسوني

قبل نهاية الربع الحالي .. تحديث Android 16 من Nothing سيصل باسم Nothing OS 4.0
 

بفضل إصدار جوجل لنظام أندرويد 16 المستقر لسلسلة هواتف بيكسل قبل الموعد المعتاد، من المتوقع أن تُطلق العديد من الشركات المصنعة للأجهزة تحديثات أندرويد  وذلك 16 قبل الموعد المحدد هذا العام. 

على الجانب الآخر من المرجح أن تُطلق سامسونج تحديث One UI 8 المبنية على أندرويد 16 مع هاتفي Galaxy Z Fold 7 وFlip 7 القادمين.

Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno 14 Pro بمعالج Dimensity 8450 الجديد
 

بعد طرحها عالميًا الشهر الماضي، أعلنت شركة Oppo رسميًا عن سلسلة هواتف Reno 14 في السوق الهندية. 

وتضم المجموعة هاتفي Reno 14 وReno 14 Pro المتوقعين، وكلاهما مزود بمعالجات MediaTek Dimensity.


 

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارا وتقارير أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

عمرو دياب

يضم 15 أغنية وماليش بديل الأبرز.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

رضوى الشربيني

زعلانين عليكي مش منك.. رضوى الشربيني توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب

معرض الفيوم للكتاب

إقبال جماهيري على معرض الفيوم للكتاب.. وورش الأطفال تخطف الأنظار

بالصور

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

أم خالد تعلن طلاقها من زوجها وأبو أولادها للمرة الثانية

طلاق ام خالد
طلاق ام خالد
طلاق ام خالد

كيكة يوم الإجازة بكوب دقيق.. اقتصادية وهشة بدون فرن

كيكة الطاسة
كيكة الطاسة
كيكة الطاسة

صدى البلد يكرم النجمة لقاء سويدان عن مسلسل حرب الجبالي .. صور

النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان

فيديو

ركل فتاة بالاسكندرية

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رياح على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد