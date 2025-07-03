أخبار التكنولوجيا.. Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno 14 Pro و تحديث جديد لـ جوجل يقلب الموازين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الأنحف في العالم .. «تكنو» تكشف عن هاتفها Tecno Spark Slim



زعمت عدة تقارير أن تكنو ستطلق قريبًا سلسلة هواتفها الذكية Spark 40 في أسواق مختلفة.. والآن، كشفت الشركة رسميًا عن هاتف تكنو سبارك 40 ويعد من أبرز مميزاته شاشة بتردد 120 هرتز، وبطارية كبيرة مع شحن سريع بقوة 45 واط، وهيكل مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP64.. إليكم نظرة على المواصفات الكاملة للجهاز وميزاته وسعره.

هيقلب الموازين.. تحديث جديد لـ جوجل لتطبيق الصور الشهير Google Photos



أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا وذلك لتطبيق الصور الشهير “Google Photos”، والذي يأتي بواجهة مُستخدم تعد مُبسّطة وأكثر عصرية، وذلك إلى جانب تحسينات في عرض كلا من الصور وتفاصيلها، وذلك مع إعادة تنظيم بعض الأدوات لتسهيل تجربة التصفح.

رسميا .. جهاز PS5 Pro في طريقه للحصول على ترقية رقمية كبيرة خلال عام 2026



أكد مارك شركة سيرني ، المهندس الرئيسي وراء جهاز PS5 أن الشراكة بين كلا من سوني وAMD قد نتج عنها حدوث ترقية مباشرة لجهاز PS5 Pro ويمكن استخدام هذه الترقية كبديل مباشر لتقنية PSSR الحالية، مما قد يشير أيضًا إلى أن النسخة القادمة من تقنية FSR عبر مشروع "أميثيست" ستكون بمثابة ترقية كبيرة وذلك مقارنة بتقنية الترقية البصرية الخاصة بسوني

قبل نهاية الربع الحالي .. تحديث Android 16 من Nothing سيصل باسم Nothing OS 4.0



بفضل إصدار جوجل لنظام أندرويد 16 المستقر لسلسلة هواتف بيكسل قبل الموعد المعتاد، من المتوقع أن تُطلق العديد من الشركات المصنعة للأجهزة تحديثات أندرويد وذلك 16 قبل الموعد المحدد هذا العام.

على الجانب الآخر من المرجح أن تُطلق سامسونج تحديث One UI 8 المبنية على أندرويد 16 مع هاتفي Galaxy Z Fold 7 وFlip 7 القادمين.

Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno 14 Pro بمعالج Dimensity 8450 الجديد



بعد طرحها عالميًا الشهر الماضي، أعلنت شركة Oppo رسميًا عن سلسلة هواتف Reno 14 في السوق الهندية.

وتضم المجموعة هاتفي Reno 14 وReno 14 Pro المتوقعين، وكلاهما مزود بمعالجات MediaTek Dimensity.



