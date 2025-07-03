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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميا .. جهاز PS5 Pro في طريقه للحصول على ترقية رقمية كبيرة خلال عام 2026

جهاز PS5
جهاز PS5
لمياء الياسين

أكد مارك شركة سيرني ، المهندس الرئيسي وراء جهاز PS5 أن الشراكة بين كلا من سوني وAMD قد نتج عنها حدوث ترقية مباشرة لجهاز PS5 Pro ويمكن استخدام هذه الترقية كبديل مباشر لتقنية PSSR الحالية، مما قد يشير أيضًا إلى أن النسخة القادمة من تقنية FSR عبر مشروع "أميثيست" ستكون بمثابة ترقية كبيرة وذلك مقارنة بتقنية الترقية البصرية الخاصة بسوني.

تقنية الجديدة

على الجانب الآخر  تُعتبر تلك التقنية بمثابة بديلاً مباشرًا، فلن يكون من الصعب وذلك على كافة المطورين القيام استخدامها وذلك بدلًا من تقنية PSSR لتحسين الرسوميات  وذلك بشكل أكبر و القيام باستغلال قدرات تقنية PS5 Pro، حتى وإن كانت اللعبة تُعرض بدقة أقل من الأصلية. 

 أشار  إلى أن التقنية الجديدة ليست ملكية حصرية، بل في المقابل ستساعد في دفع الصناعة بأكملها إلى الأمام.

وقال سيرني إن هذه التقنية ليست مملوكة بشكل خاص وأن الشركة تحاول بالفعل في القيام بدفع الصناعة نحو الأمام. 

لفت أن الجميع يرغب بالفعل  في استخدام هذه التقنيات على أجهزته، لكنها تعد متاحة مجانًا لأي من عملاء  AMD."

و أشار أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة AMD،  أن مشاركة سوني في مشروع "أميثيست" كانت مفيدة للشركة بشكل عام. مؤكداأن ذلك يدفع كلتا الشركتين للأمام."

ومن  جانبه  أشار مارك سيرني إلى أن العمل يعد جاري ضمن إطار هذه الشراكة ويُسهم  في تطوير تقنيات الرسوميات القادمة من قبل شركة AMD

جهاز PS5 جهاز PS5 Pro تقنيات الرسوميات شركة سيرني شركة AMD

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