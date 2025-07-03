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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno 14 Pro بمعالج Dimensity 8450 الجديد

هاتف Oppo Reno 14
هاتف Oppo Reno 14
لمياء الياسين

بعد طرحها عالميًا الشهر الماضي، أعلنت شركة Oppo رسميًا عن سلسلة هواتف Reno 14 في السوق الهندية. 

وتضم المجموعة هاتفي Reno 14 وReno 14 Pro المتوقعين، وكلاهما مزود بمعالجات MediaTek Dimensity.

مواصفات هاتف Oppo Reno 14 و Reno 14 Pro

في البداية، يأتي هاتف Reno 14 Pro بشاشة LTPS AMOLED مقاس 6.83 بوصة، بينما يقل حجم الشاشة في الإصدار العادي قليلاً إلى 6.59 بوصة. يوفر كلا الهاتفين معدل تحديث 120 هرتز، ودقة 1.5K، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة.


من حيث التصميم، يتوفر طراز Pro باللونين الأبيض بلمسة نهائية زجاجية والرمادي التيتانيوم. أما الطراز الأساسي من Reno 14، فيتوفر باللونين الأبيض  والأخضر ، بملمس لامع .

مواصفات اوبو رينو 14

 

يأتي كلا الطرازين مزودان بإطارات من الألومنيوم عالي الجودة المستخدم في صناعة الطائرات وزجاج Corning Gorilla Glass 7i. كما أنهما حاصلان على تصنيفات IP66 وIP68 وIP69 للحماية من الغبار والماء والضغط.

أما بالنسبة للكاميرات، فكلاهما يتميز بعدسة تليفوتوغرافي بصرية تقريب بصري 3.5x دون فقدان، ويضيف هاتف Reno 14 Pro كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى وحدتي تصوير فائق الاتساع وأخرى مقربة. كما يدعم كلاهما تسجيل فيديو بدقة 4K HDR (بمعدل 60 إطارًا في الثانية).


تزعم شركة Oppo أن الهاتف قادر على التصوير تحت الماء دون الحاجة إلى غطاء خاص. كما يتضمن مجموعة جديدة من الميزات البرمجية ضمن إطار الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة، بما في ذلك أدوات مثل AI Editor 2.0، وAI Perfect Shot، وAI Recompose.

يتوزع الأداء بين شريحتي MediaTek جديدتين. يُطلق هاتف Reno 14 Pro معالج Dimensity 8450 بتقنية 4 نانومتر، بينما يعمل هاتف Reno 14 القياسي بمعالج Dimensity 8350. كلاهما مزود بنظام تبريد Nano Dual-Drive للتحكم الحراري.

أوبو رينو 14 برو


يُحافظ هاتف Pro على قوة بطارية هاتفه بفضل بطارية بسعة 6200 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. 

أما هاتف Reno 14 العادي، فيأتي ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع دعم تقنية SUPERVOOC بقوة 80 واط.
يعمل البرنامج بنظام ColorOS المبني على نظام أندرويد 15، ويدمج ذكاء جيميني الاصطناعي من جوجل لمهام مثل الإملاء الصوتي، والنسخ، والترجمة الفورية. يعمل جيميني أيضًا مع تطبيقات أساسية مثل الملاحظات، والتقويم، والساعة.

السعر والتوافر

يبدأ سعر هاتف Reno 14 Pro 5G من 49999 روبية هندية لطراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، مع سعر الطراز الأعلى 12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 54999 روبية هندية.

في غضون ذلك، يبدأ سعر هاتف Reno 14 5G من 37,999 روبية هندية لإصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، ويصل إلى 42,999 روبية هندية لإصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت. سيبدأ بيعه في 8 يوليو 2025 

شركة Oppo هواتف Reno 14 هاتف Reno 14 Pro Reno 14 الذكاء الاصطناعي

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