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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن جبارة .. تعرف على أحدث هاتف من أوبو في 2025

هاتف أوبو
هاتف أوبو
لمياء الياسين


مع اقتراب انطلاق هاتف  Oppo Reno 14 Pro لاتزال هناك العديد من المعلومات عنه لم يتم نشرها حتى الآن ورغم أن شركة Oppo لم تُعلن رسميًا عن أي تفاصيل بعد، إلا أن تسريبات الآخيرة للعبوة تُشير إلى أن هاتف Reno 14 Pro يعد هاتف ذكي من الفئة المتوسطة. 

على الجانب الآخر أشارت أحدث التسريبات التي جاءت من المُسرب المعروف أبيشيك ياداف، الذي نشر المعلومات على حسابه على X (تويتر سابقًا) يُمكننا رؤية علبة هاتف Reno 14 Pro، والتي تُشير إلى أن الجهاز  يأتي برقم طراز CPH2739 وسعره 54,999 روبية هندية. كما يُظهر الصندوق أن وزن الجهاز يبلغ 201 جرام وسمكه يبلغ 7.6 ملم وعادةً ما يُشير السعر المذكور على علبة البيع بالتجزئة إلى الحد الأقصى لسعر التجزئة، لذا قد تُطلق شركة Oppo هاتف Reno 14 Pro بسعرٍ أقل. ولكن بالنظر إلى انخفاض سعر سابقه، Reno 13 Pro، إلى 49,999 روبية هندية لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و54,999 روبية هندية لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، فقد يشهد Reno 14 Pro زيادةً في السعر.


مواصفات هاتف  Oppo Reno 14 Pro

 من المتوقع أيضا أن تقدم سلسلة Reno 14 متانة تضاهي الهواتف الرائدة بتصنيف IP66/68/69 على الرغم من تصميمها النحيف للغاية. من المتوقع أن يتميز هاتف Reno 14 Pro بشاشة OLED عالية الدقة مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. كما سيأتي مزود بمعالج MediaTek Dimensity 8450 SoC. وتشمل الميزات البارزة الأخرى بطارية ضخمة بسعة 6200 مللي أمبير/ساعة، وشحن سريع سلكي بقوة 80 واط، وشحن لاسلكي بقوة 50 واط، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وجهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء، وغيرها الكثير.

هاتف Oppo Reno 14 Pro شركة Oppo هاتف ذكي علبة البيع سعر التجزئة

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