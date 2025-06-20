أوبو تطلق Reno 14 5G عالميا.. بطارية عملاقة وشحن فائق مع كاميرات احترافية

كشفت شركة أوبو عن هاتفي Reno 14 وReno 14 Pro في الصين خلال الشهر الماضي، وأكدت مؤخرا أن السلسلة ستطلق في السوق الماليزي في الأول من يوليو، مع توقع إطلاق أوسع للأسواق العالمية في نفس الفترة تقريبا.

وفي الوقت نفسه، تم الإعلان رسميا عن هاتف أوبو Reno 14 في اليابان، بينما لم يطلق إصدار Reno 14 Pro هناك بعد، ومن المقرر أن يبدأ بيع النسخة العادية في اليابان خلال شهر يوليو المقبل.

مواصفات ومميزات هاتف Oppo Reno 14 5G



يتميز هاتف أوبو Oppo Reno 14 5G بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.6 بوصة، وبدقة 1.5K تبلغ 2760 × 1256 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، تأتي الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 7i لضمان متانة عالية.

يبلغ وزن الجهاز 187 جراما مع أبعاد 158 × 75 × 7.4 ملم، وهو حاصل على تصنيف IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، وقادرة على تسجيل فيديوهات بجودة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وفي الخلف، توجد كاميرا ثلاثية تشمل مستشعر رئيسي سوني LYT 600 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، وعدسة فائقة العرض بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5× ومثبت بصري.

يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 8350، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X وتخزين داخلي من نوع UFS 3.1.

هاتف Oppo Reno 14 5G

ويحزم الهاتف بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 وات، مع عدم وجود دعم للشحن اللاسلكي.

يعمل هاتف Reno 14 5G بواجهة أوبو ColorOS 15 المبنية على نظام أندرويد 15، ويتميز بنظام تبريد غرفة البخار بمساحة 4700 ملم مربع لتبديد الحرارة بكفاءة.

كما يوفر الهاتف مكبرات صوت مزدوجة، ودعم لشريحتي اتصال Dual SIM + eSIM، واتصال Wi-Fi 6، وتقنية Bluetooth 5.4، والاتصال قريب المدي NFC، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.



لم تعلن أوبو بعد عن سعر الهاتف، لكنه سيطرح للبيع في اليابان ابتداء من 17 يوليو، وسيأتي بلونين هما الأخضر والأبيض.