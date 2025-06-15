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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأداء سريع وبطارية عملاقة.. أوبو تستعد لإطلاق هاتف Oppo A5 Pro 4G

هاتف أوبو
هاتف أوبو
لمياء الياسين

كشفت شركة Oppo عن هاتف Oppo A5 Pro 5G، المزوّد بمعالج Dimensity 6300 وبطارية بسعة 5800 مللي أمبير/ساعة، لتكشف تقرير جديدة  أن الشركة ستطلق هاتف Oppo A5 5G قريبًا مع نشر صورة تحمل مواصفات الهاتف  و تصميمه الأمامي. 

أما عن المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo A5 5G فهو سيضم شاشة LCD  بقياس 6.6 بوصة (16.94 سم) و بدقة HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وطبقة حماية Gorilla Glass 7i. قد يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. تشمل الميزات الأخرى المتوقعة ماسح بصمات الأصابع الجانبي، وشحن سريع بقوة 45 واط، وهيكل مقاوم للصدمات بتصنيف IP68/IP69.

 يحمل الجهاز رقم الطراز CPH2751، كما أنه يعمل بنظام ColorOS 15.0 المبني على نظام أندرويد 15 .

مواصفات هاتفOppo A5 5G

يعمل هاتف Oppo A5 5G بمعالج Dimensity 6300 وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة. ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. أما عن إعدادات الكاميرا ومواصفات الشحن السريع، فلا تزال طي الكتمان.

سعر هاتف Oppo A5 5G 

سيتوفر هاتف Oppo A5 5G بنسختين: 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت. ومن المتوقع أن يبدأ سعر النسخة الأساسية من 15,499 روبية (حوالي 180 دولارًا أمريكيًا).

شركة Oppo هاتف Oppo A5 Pro 5G شاشة LCD كاميرا أمامية شحن سريع

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