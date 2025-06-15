بأداء سريع وبطارية عملاقة.. أوبو تستعد لإطلاق هاتف Oppo A5 Pro 4G

كشفت شركة Oppo عن هاتف Oppo A5 Pro 5G، المزوّد بمعالج Dimensity 6300 وبطارية بسعة 5800 مللي أمبير/ساعة، لتكشف تقرير جديدة أن الشركة ستطلق هاتف Oppo A5 5G قريبًا مع نشر صورة تحمل مواصفات الهاتف و تصميمه الأمامي.

أما عن المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo A5 5G فهو سيضم شاشة LCD بقياس 6.6 بوصة (16.94 سم) و بدقة HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وطبقة حماية Gorilla Glass 7i. قد يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. تشمل الميزات الأخرى المتوقعة ماسح بصمات الأصابع الجانبي، وشحن سريع بقوة 45 واط، وهيكل مقاوم للصدمات بتصنيف IP68/IP69.

يحمل الجهاز رقم الطراز CPH2751، كما أنه يعمل بنظام ColorOS 15.0 المبني على نظام أندرويد 15 .

مواصفات هاتفOppo A5 5G

يعمل هاتف Oppo A5 5G بمعالج Dimensity 6300 وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة. ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. أما عن إعدادات الكاميرا ومواصفات الشحن السريع، فلا تزال طي الكتمان.

سعر هاتف Oppo A5 5G



سيتوفر هاتف Oppo A5 5G بنسختين: 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت. ومن المتوقع أن يبدأ سعر النسخة الأساسية من 15,499 روبية (حوالي 180 دولارًا أمريكيًا).