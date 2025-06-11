أوبو تستعد لإطلاق هاتف Oppo Find X9 الاقتصادي.. إليك أهم مواصفاته

تعتزم شركة Oppo الكشف عن سلسلة هواتفها الذكية Oppo Find X9 في سبتمبر من هذا العام في الصين، ومن المتوقع أن تُعلن الشركة عن ثلاثة طرازات هي: هاتف Find X9 v، و هاتف Find X9 Plus ، و هاتف Find X9 Pro.

ويكشف تحديث جديد من Digital Chat Station، وهو موقع موثوق عن ثلاثة تغييرات رئيسية ستطرأ على سلسلة X9.

تسريبات عن سلسلة Oppo Find X9

وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة OLED مسطحة بدقة 1.5K، مبتعدةً عن تصميم الشاشة المنحنية الرباعية الدقيقة الموجودة في هاتفي Find X8 و X8 Pro.

وستتميز الشاشة بزوايا كبيرة مستديرة وحواف فائقة الرقة ومتناسقة من جميع الجوانب الأربعة، بفضل تقنية LIPO.

وزعمت تقارير سابقة أن هاتفي Find X9+ وX9 Pro سيأتيان بشاشتين بقياس 6.59 و6.78 بوصة على التوالي، بينما قد يأتي Find X9 بشاشة بقياس 6.3 بوصة.

على الجانب الآخر ستعمل سلسلة Find X9 بشريحة Dimensity 9500 ، وهي ترقية عن شريحة Dimensity 9400 الصادرة العام الماضي و تدمج الشريحة وحدة معالجة الرسومات مع تقليل استهلاك الطاقة.

ويأتي الهاتف أيضا بدون جزيرة الكاميرا الدائرية الكبيرة التي تم استخدامها منذ سلسلة Find X7، والتي ظهرت لأول مرة في يناير 2024.

هاتف أوبو فايند X8 برو

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الهاتف مُزودًا بكاميرا مقربة واحدة بدقة 200 ميجابكسل، ومن المُتوقع أن يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، وأن يُتم إطلاقه في النصف الأول من عام 2026.