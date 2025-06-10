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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تستعد لإطلاق هاتف Oppo K13x 5G الاقتصادي.. إليك أهم مواصفاته

هاتف Oppo K13x 5G
هاتف Oppo K13x 5G
لمياء الياسين

بدأت شركة Oppo، الترويج لهاتفها الجديد K13x قبل أيام من طرحه، والمتوقع وفقا للتسريبات أن يأتي بتصميم متين، مستهدفا من يبحثون عن المرونة والأداء على حد سواء.

ولم تكشف الشركة عن مواصفات الهاتف بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيحتوي على بطارية تدوم طويلًا، وشحن فائق السرعة، وبعض ميزات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالطبع. 

مواصفات هاتفK13x 

مواصفات هاتفK13x 

ويأتي هاتف K13x  بسعر  حوالي 15,000 روبية هندية في الهند ومن المتوقع أن يكون الجهاز خليفةً لجهاز K12x الذي طُرح العام الماضي بسعر 12,999 روبية هندية.

مواصفات Oppo K13x 5G 

ووفقًا لـ موقع "gizmochina" يعمل هاتف K13x 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6300 (MT6835) وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت. ويعمل بنظام Android 15 فورًا ويدعم شاشة بدقة HD+.

إذا كان هاتف K13x يُحاكي هاتف Oppo A5 5G بالكامل، فسيأتي مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى ثانوية بدقة 2 ميجابكسل.

وبالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فقد يحصل المستخدمون على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ومن المرجح أيضًا أن يحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة مع دعم للشحن السريع بقوة 45 واط.

ومن المرجح أن يكلف هاتف Oppo K13x حوالي 13000 روبية مثل سابقه، Oppo K12x، الذي ظهر لأول مرة في يوليو 2024.

شركة Oppo الذكاء الاصطناعي هاتف K13x هاتف ذكي هواتف ذكية

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