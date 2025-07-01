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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Android 16 يجلب ميزة ثورية لحمايتك من التجسس عبر الأبراج المزيفة

Android 16
Android 16
احمد الشريف

أعلنت جوجل عن ميزة أمان جديدة في نظام أندرويد 16 تهدف إلى حماية المستخدمين من مخاطر التجسس عبر الأبراج الخلوية المزيفة، المعروفة باسم "Stingray". 

تُحاكي هذه الأجهزة الأبراج الحقيقية وتخدع الهواتف للاتصال بها، ما يسمح للمهاجمين بجمع بيانات حساسة مثل رقم IMEI، أو حتى إجبار الهاتف على التحول إلى شبكات أقل أمانًا مثل 2G، الأمر الذي يسهل اعتراض المكالمات والرسائل النصية غير المشفرة.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

يقدم أندرويد 16 خاصية "إشعارات الشبكة" Network Notifications، والتي تراقب اتصالات الهاتف بالشبكات الخلوية في الخلفية.

 في حال اتصال الجهاز بشبكة غير مشفرة أو إذا حاولت الشبكة الوصول إلى مُعرّفات الهاتف الفريدة، يتلقى المستخدم إشعارًا فوريًا في مركز الأمان Safety Centre، ما يتيح له اتخاذ قرار سريع بفصل الاتصال أو اتخاذ إجراءات إضافية لحماية بياناته.

أهمية الميزة في مواجهة تهديدات التجسس

تكتسب هذه الميزة أهمية كبيرة في ظل تزايد استخدام أجهزة "Stingray" من قبل جهات إنفاذ القانون وأيضًا من قبل المخترقين، حيث كان من الصعب سابقًا على المستخدم العادي اكتشاف مثل هذه الهجمات.

يمنح التحديث الجديد المستخدمين أداة فعّالة لرصد أي محاولة لاعتراض اتصالاتهم أو جمع بياناتهم دون علمهم، ويعزز بذلك مستوى الخصوصية والأمان على هواتف أندرويد.

متطلبات التفعيل والتوافر

الميزة الجديدة تتطلب وجود عتاد حديث يدعم Android Radio HAL 3.0، ما يعني أن معظم الأجهزة الحالية لن تدعمها، وستتوفر فقط في الهواتف التي ستُطلق مع أندرويد 16، مثل سلسلة Pixel 10 المرتقبة.

 يمكن للمستخدمين تفعيل خيار "إشعارات الشبكة" من إعدادات الأمان والخصوصية، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل حماية إضافية ضد شبكات الجيل الثاني (2G) الأقل أمانًا.

تطور متواصل في حماية المستخدم

تأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود جوجل السابقة في تعزيز أمان الشبكات على أندرويد، حيث أضافت في الإصدارات الماضية خيارات لتعطيل دعم شبكات 2G وتحسين اكتشاف الشبكات غير المشفرة.

 مع أندرويد 16، ينتقل الأمان إلى مستوى جديد، ليمنح المستخدمين القدرة على كشف محاولات التجسس الصامتة عبر الأبراج المزيفة، في تطور يعد من أبرز تحديثات الأمان في أنظمة الهواتف الذكية لهذا العام.

جوجل أندرويد 16 Stingray

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