جوجل تُحدِّث تطبيق الهاتف بواجهة جديدة وإيماءات مبتكرة

حدَّثت شركة جوجل Google، تطبيق الهاتف الخاص بها، مع واجهة جديدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى جهات الاتصال والمكالمات.

وتطرح جوجل التحديث تدريجيا لعدد من مستخدمي النسخة التجريبية العامة، والذي يتضمن تغييرات في التصميم تتماشى مع لغة التصميم الشابة Material 3 Expressive التي تم اعتمادها في نظام أندرويد.

جوجل تعيد تصميم تطبيق الهاتف في أندرويد بواجهة جديدة

في البداية، قامت جوجل بتغيير شريط القائمة السفلي، حيث تم استبدال الأيقونات السابقة مثل المفضلة، المكالمات الأخيرة، جهات الاتصال، والبريد الصوتي بثلاثة خيارات هي: الرئيسية، لوحة الأرقام، والبريد الصوتي جميعها تحت تبويب الرئيسية.

وستجد المفضلات (favorites) في فقاعات أعلى الشاشة، تليها قائمة بمكالماتك التي لم تعد تدمج المكالمات من نفس الشخص تحت إدخال واحد، هذا يعني أنك سترى كل مكالمة كإدخال منفصل.

كما تختبر جوجل أيضا، إيماءة جديدة تتيح لك السحب أفقيا للرد على المكالمة أو رفضها، وتقول الشركة إن هذه الميزة تأتي استجابة للتعليقات التي تفيد بأنها ستساعد في تجنب الرد أو الرفض غير المقصود أثناء إخراج الهاتف من جيبك.

وبالإضافة إلى هذه التغييرات، ستلاحظ بعض التحديثات المرئية في التطبيق، مثل تغيير صفحة المكالمة الواردة لتظهر وجه المتصل داخل دائرة ملساء وبشكل أكثر مرحا.

جدير بالذكر أن جوجل أطلقت نظام أندرويد 16 في وقت سابق من هذا الشهر دون تضمين إعادة تصميم Material 3 Expressive الكبرى، والتي من المتوقع أن تصل في سبتمبر المقبل.

كما قدمت الشركة أداة Pixel VIP الجديدة لهواتف بكسل، التي تتيح لك عرض المزيد من التفاصيل حول جهات الاتصال المفضلة لديك، مثل موقعهم، تاريخ المكالمات، والملاحظات الشخصية.

جوجل تعيد تصميم تطبيق الهاتف في أندرويد بواجهة جديدة

جدير بالذكر أن شركة جوجل بدأت مؤخرا في إطلاق حملة جديدة تستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على أدوات حظر الإعلانات، في محاولة مستمرة لدفعهم نحو تعطيل هذه الإضافات أو الاشتراك في خدمة “يوتيوب بريميوم” ذات التكلفة المرتفعة.

ووفقا لما تم رصده مؤخرا؛ صعدت منصة يوتيوب إجراءاتها، إذ أبلغ العديد من المستخدمين عبر منتديات مثل ريديت ومنتدى متصفح Brave عن تباطؤ ملحوظ في تحميل الفيديوهات، حيث تظهر شاشة سوداء لعدة ثوان، تقريبا بنفس مدة الإعلانات التي يتم حظرها قبل أن يبدأ تشغيل الفيديو.