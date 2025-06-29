ميزة في أندرويد 16 ممكن تكشف وسيلة تجسّس أستخدمت لسنين

في خطوة جديدة لتعزيز خصوصية المستخدمين، أضافت جوجل إلى نظام أندرويد 16 ميزة أمنية جديدة تهدف إلى تنبيه المستخدمين عند اتصال هواتفهم بشبكات محمولة مشبوهة أو غير آمنة، مثل الشبكات التي تنشئها "الأبراج المزيفة" أو ما يُعرف بـ Stingrays.

هذه الأبراج الوهمية تعمل على تقليد الأبراج الحقيقية لخداع الهواتف المحمولة القريبة ودفعها للاتصال بها. وبمجرد الاتصال، يستطيع الطرف المهاجم جمع معلومات حساسة مثل رقم IMEI الخاص بالجهاز، أو إجبار الهاتف على التحول إلى شبكات أقدم وأقل أمانًا مثل 2G، مما يسهل عملية اعتراض المكالمات والرسائل غير المشفرة.

وبينما تُستخدم هذه الأجهزة أحيانًا من قبل الجهات الأمنية، إلا أنها عرضة لسوء الاستخدام من قبل القراصنة أو جهات ضارة أخرى.

تطور تدريجي في الحماية عبر نسخ أندرويد السابقة

وفقًا للتقرير، تعمل جوجل منذ سنوات على تطوير أدوات لمكافحة هذه التهديدات. ففي أندرويد 12، أصبح بإمكان المستخدمين تعطيل دعم شبكات الجيل الثاني 2G. ومع أندرويد 14، أضيفت طبقات حماية ضد الاتصالات غير المشفرة.

وفي أندرويد 15، أُدرج نظام قادر على اكتشاف محاولات الشبكة للوصول إلى معرّفات الجهاز أو تغيير إعدادات التشفير.

لكن جميع هذه الميزات تعتمد على دعم العتاد، وتحديدًا على الإصدار 3.0 من واجهة IRadio HAL، وهي طبقة تجريد الأجهزة الخاصة بأندرويد. ولأن الكثير من الهواتف الحالية لا تدعم هذه التقنية، فإن بعض هذه المزايا تظل غير مفعّلة حتى في أجهزة بيكسل الأحدث.

صفحة إعدادات جديدة في مركز الأمان

مع أندرويد 16، أعادت جوجل تقديم صفحة إعدادات جديدة داخل "مركز الأمان" باسم "أمان الشبكة المحمولة"، وتضم خيارين رئيسيين:

إشعارات الشبكة: تنبه المستخدم عند الاتصال بشبكة غير مشفرة أو عندما تطلب الشبكة معرّفات جهازه مثل رقم IMEI.

حماية شبكة 2G: تمكّن المستخدم من تعطيل دعم شبكات الجيل الثاني بشكل كامل.

يُذكر أن كلا الخيارين سيكونان غير مفعّلين بشكل افتراضي، ولن يظهران إلا إذا كان الهاتف يدعم العتاد اللازم.

ولهذا السبب، فإن هواتف بيكسل الحالية مثل Pixel 8 لن تعرض صفحة الإعدادات الجديدة، بينما يُتوقع أن تكون متاحة في هواتف مستقبلية مثل Pixel 10 التي ستصدر مباشرة بأندرويد 16.

تنبيهات فورية وواجهة سهلة

عند تفعيل الخيارات، ستظهر تنبيهات مباشرة في شريط الإشعارات ومركز الأمان، تُعلم المستخدم عندما يتحول هاتفه من شبكة مشفّرة إلى غير مشفّرة، أو عندما تطلب الشبكة بيانات تعريفية عن الهاتف.

تفوق على آبل في الحماية الفورية

في الوقت الذي لا تقدّم فيه آبل حتى الآن ميزة مماثلة تُظهر للمستخدم في الوقت الفعلي ما إذا كان متصلًا بشبكة وهمية أو غير آمنة، تقتصر حماية الشبكات في iOS على إعدادات خفية تتم بالتعاون مع شركات الاتصالات، وغالبًا لا يمكن للمستخدم تعديلها مباشرة.

خطوة صغيرة لكنها مؤثرة في تعزيز الخصوصية

رغم أن هذه الميزة لن تفيد معظم الهواتف الموجودة حاليًا بسبب متطلبات العتاد، إلا أنها تؤكد التزام جوجل المتواصل بتقوية دفاعات أندرويد ضد أساليب التتبع الصامتة.

سيتضح الأثر الحقيقي في السنوات المقبلة بحسب مدى تبنّي الشركات المصنعة للهاتف لهذه المعايير الأمنية الجديدة.