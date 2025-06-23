جوجل تُعيد ميزة التعرف على الأغاني إلى Gemini بعد استبدالها بالمساعد الصوتي

مع استمرار جوجل في استبدال Google Assistant بمساعد Gemini على هواتف أندرويد؛ بدأت بعض الميزات الأساسية تعود تدريجيًا إلى المنصة الجديدة.

واحدة من أهم هذه الميزات، هي القدرة على التعرف على الأغاني، والتي كانت مفقودة سابقًا في Gemini، ما أثار استياء المستخدمين.

وفي السابق، عند سؤال Gemini: "ما اسم هذه الأغنية؟"، كان يطلب منك تحميل تطبيق مخصص للتعرف على الموسيقى، وفي المقابل، كان Google Assistant يقدّم الإجابة مباشرة باستخدام ميزة "Song Search" المدمجة في تطبيق Google.

التحول إلى Gemini: الجيل الجديد من المساعدات الذكية

قرار جوجل باستبدال Google Assistant بـ Gemini القائم على نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوي LLM، يأتي في إطار رغبتها برفع مستوى المساعدات الذكية. Gemini يتمتع بقدرات أكبر في الفهم والإجابة على الأسئلة المعقدة، ولكن واجه في البداية تحديات في تنفيذ بعض المهام اليومية المعتادة ومنها ميزة التعرف على الأغاني.

التعرف على الأغنية باستخدام Gemini

مع التحديث الجديد، أصبح بإمكان مستخدمي Android الآن سؤال Gemini عن اسم الأغنية التي تُشغّل في الخلفية، وسيتفاعل المساعد عبر كرة متحركة متعددة الألوان تظهر على الشاشة، قبل أن يبدأ تطبيق Google باستخدام ميزة "Song Search" لتحديد اسم الأغنية.

النتائج المعروضة تشمل، اسم الأغنية والمؤدي و روابط لعرض نظرة عامة أو كلمات الأغنية، خيار مشاهدة فيديو الأغنية إن وجد و ميزة الحنين: "Now Playing" على هواتف Pixel.

وبالنسبة لمستخدمي هواتف Pixel، لا تزال ميزة "Now Playing" تُوفر التعرف التلقائي على الأغاني المعروضة على شاشة القفل وهي ميزة مستقلة لا تتأثر بالتحول من Google Assistant إلى Gemini.



أين تقف iOS من هذا التحديث؟

لسوء الحظ، مستخدمو نظام iOS ما زالوا لا يحصلون على هذه الميزة عبر Gemini، وعند طرح السؤال، ترد Gemini بكونها "نموذج ذكاء اصطناعي نصي ولا يمكنها الاستماع للأصوات".

أما تطبيق Google على iOS، فيوصي ببساطة بتحميل تطبيقات مثل Shazam.

وفي المقابل، المساعد الصوتي Siri يتفوق في هذه النقطة، حيث يعتمد على Shazam للتعرف على الأغاني حتى لو لم يكن التطبيق مثبتًا على الجهاز ما يمنح تجربة سريعة ودقيقة في هذا الجانب.



وتعزز عودة ميزة "ما اسم هذه الأغنية؟" إلى Gemini، من قدراته كبديل عملي للمساعد الصوتي التقليدي، وتُظهر نية جوجل في سد الفجوات بين المساعد الجديد والقديم تدريجيًا.

وبالرغم من ذلك، لا يزال هناك تباين واضح في التجربة بين Android وiOS، وهو ما قد يؤثر على مدى تقبّل المستخدمين لهذا التحول في المستقبل.