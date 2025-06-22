جوجل تضيف مزايا ذكية جديدة إلى لوحة مفاتيح Gboard

كشف الباحث المتخصص في تحليل الأكواد "AssembleDebug" عن مجموعة من الميزات الجديدة المحتملة داخل أحدث إصدار تجريبي من تطبيق لوحة مفاتيح Gboard لنظام أندرويد (الإصدار 15.5.5.766552071-beta-arm64-v8a).

من بين هذه الميزات، تُشير الأدلة إلى أن جوجل تعمل على إضافة قائمة مفضلات تسمح للمستخدمين بحفظ التركيبات المفضلة لديهم من ميزة Emoji Kitchen، وهي الخاصية التي تمزج بين رمزين تعبيريين بطريقة مرحة وغالبًا ما تكون مضحكة.

هذه القائمة ستُسهل على المستخدمين الوصول السريع إلى دمج الرموز التعبيرية التي يستخدمونها بكثرة، لتكون في متناولهم بضغطة واحدة فقط.

تحسينات على ميزة الردود الذكية Smart Reply

الميزة الأخرى التي تم رصدها تتعلق بـ Smart Reply، وهي الخاصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعرض اقتراحات للردود السريعة على الرسائل الواردة، بناءً على السياق.

ورغم فائدتها، إلا أن بعض المستخدمين يفضلون إيقاف تشغيلها. المشكلة أن ذلك يتطلب المرور بسلسلة معقدة من الإعدادات:

Settings > Security & Privacy > More Security & Privacy > Android System Intelligence > Keyboard.

لكن جوجل تعمل حاليًا على تبسيط هذه العملية من خلال اختصارها إلى:

Settings > Corrections & suggestions، ما يجعل إدارة هذه الميزة أكثر سهولة للمستخدم العادي.

ميزة جديدة لتحرير النص بالصوت: SmartEdit

تم أيضًا رصد ميزة جديدة قيد التطوير تحت اسم SmartEdit، تتيح للمستخدمين إضافة أو حذف أو استبدال كلمات معينة عبر الأوامر الصوتية.

ومن المتوقع أن تبني هذه الخاصية على إمكانيات الأوامر الصوتية الحالية في Gboard، لكنها ستُضيف مستويات أعمق من التحكم والتحرير.

ومن المهم التنويه إلى أن جوجل ستقوم بإرسال النصوص المعدلة، بالإضافة إلى الأوامر الصوتية، إلى خوادمها لمعالجة الطلبات.

ميزة Magic Cue: مساعد ذكي للمعلومات السياقية

وفي خطوة أكثر ذكاءً، تعمل جوجل على ميزة جديدة يُعتقد أنها ستكون حصرية لهواتف Pixel، تُعرف باسم Magic Cue. الفكرة أن المستخدم لن يحتاج إلى التبديل بين التطبيقات، على سبيل المثال، إذا طلب صديق منك رقم رحلتك الجوية عبر الرسائل، فإن Gboard سيقوم بالبحث تلقائيًا داخل بريد Gmail الخاص بك لاستخراج هذه المعلومة، ثم يضعها في الحافظة Clipboard لتتمكن من لصقها بسهولة في الرد.

هذه الميزة المتقدمة من المتوقع أن تُطلق مع سلسلة Pixel 10 القادمة.

إطلاق متوقع لسلسلة Pixel 10

بحسب التسريبات، فإن جوجل تستعد للإعلان عن هواتفها الجديدة:

Pixel 10، Pixel 10 Pro، Pixel 10 Pro XL، وPixel 10 Pro Fold

في 20 أغسطس المقبل، على أن يتم طرحها في الأسواق بتاريخ 28 أغسطس 2025.

الميزات المكتشفة تشير إلى أن Gboard قد يشهد تحولًا من مجرد لوحة مفاتيح إلى مساعد ذكي شامل، يتكامل بشكل أكبر مع الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الأخرى داخل نظام أندرويد.