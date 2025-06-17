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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تسخر من آبل وتكشف أول تلميح رسمي عن هاتف Pixel 10

آبل
آبل
احمد الشريف

في تحرك جديد يعكس روح الدعابة الغريبة التي تشتهر بها جوجل، قدّمت الشركة مقطعًا جديدًا ضمن سلسلة Best Phones Forever لم تكتفِ فيه بالسخرية من آبل فحسب، بل ضمّ أيضًا أول تلميح رسمي لهاتف Pixel 10 المنتظر.

آبل تكشف iOS 26... وجوجل تردّ بالأدلة

يركز الفيديو القصير المتحرك على الحوار المعتاد بين هاتفي Pixel وiPhone، وهذه المرة يتمحور الحديث حول ميزات نظام iOS 26 الذي كشفت عنه آبل في مؤتمرها السنوي WWDC. 

يتباهى iPhone بإضافات جديدة مثل الترجمة الحية للرسائل، ميزة "المساعد في الانتظار" (Hold Assist)، وفحص المكالمات (Call Screening)، وهي مزايا حظيت بتفاعل واسع من جمهور آبل.

لكن Pixel يردّ ببساطة على iPhone بأن هذه الميزات موجودة بالفعل في هواتف Pixel منذ سنوات، في رسالة واضحة تؤكد فيها جوجل أن آبل ما زالت متأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية. 

ورغم الطابع الكوميدي للفيديو، إلا أن الرسالة كانت مباشرة: جوجل تتفوق في الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

أول تلميح رسمي لهاتف Pixel 10... مع ابتسامة ساخرة

في نهاية الإعلان، يسأل iPhone صديقه Pixel عن خطوته المقبلة، ويذكر اسم "Pixel 10" صراحةً للمرة الأولى.

نتهي الفيديو بمشهد يعرض صورة لهاتف Pixel 9 Pro، بينما يظل Pixel صامتًا. هذا الصمت المتعمد يترافق مع ابتسامة ساخرة ونبرة "سنكشف قريبًا"، وهو ما يُعد بداية الحملة التسويقية الرسمية لهاتف Pixel 10.

إشارات متزايدة حول اقتراب إطلاق الهاتف

لا يقتصر الأمر على الإعلان المتحرك؛ فقد ظهرت خلال الأسبوع الماضي لقطات من كواليس تصوير تجاري يُعتقد أنه لهاتف Pixel 10 Pro أو النسخة الأكبر "Pixel 10 Pro XL" على أحد الشواطئ الكندية، حيث ظهرت عبارة التسويق الجديدة للهاتف: "توقع المزيد من هاتفك".

كما أرجأت جوجل فعالية Pixel Superfans التي كانت مقررة في 27 يونيو إلى سبتمبر، وهو ما يُفسّر على أنه تحرك استراتيجي ليتزامن مع إطلاق سلسلة Pixel 10 في الخريف، تزامنًا مع إصدار أندرويد 16 بنسخته النهائية للعامة.

هل تقلب جوجل الطاولة مجددًا؟

فيما إذا كانت هواتف Pixel 10 ستقدّم قفزة نوعية جديدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا يزال الأمر قيد الترقب.

 لكن إن سارت الأمور كما تخطط لها جوجل، فقد تجد آبل نفسها مجددًا في موقع المُطارد، لا المُتصدّر.

آبل جوجل iOS 26

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