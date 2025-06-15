بعد تحديث أندرويد 16.. هواتف جوجل بيكسل Pixel تثير الجدل| فما القصة؟

أبلغ مستخدمو هواتف جوجل بيكسل التي تعمل بنظام أندرويد 16 المستقر عن تعطل مزعج لإيماءات التنقل والأزرار يتسبب هذا الخلل في توقف عناصر التحكم لثوانٍ، ويتكرر طوال اليوم لم تُبلغ جوجل رسميًا عن المشكلة بعد.

ميزات جديدة

أطلقت جوجل رسميًا نظام أندرويد 16 المستقر لأجهزة بيكسل المؤهلة هذا الأسبوع. يقدم التحديث ميزات جديدة، وتحسينات في الأداء، ولمسات أولى من تصميم المواد التعبيرية 3 لواجهة المستخدم. ويبدو أن هذا التحديث قد فاجأ الكثيرين، فقد أبلغ العديد من مستخدمي أجهزة جوجل بيكسل التي تعمل بنظام أندرويد 16 عن خلل يتسبب في توقف الإيماءات وأزرار التنقل عن الاستجابة أو تعطلها وعدم استجابة إيماءات التنقل والأزرار في هواتف Google Pixel أو توقفها عن العمل في نظام التشغيل Android 16.

تنتشر التقارير بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل Reddit وX/Twitter حول هذه المشكلة المزعجة التي تجعل التنقل البسيط في الهاتف مُرهقًا للغاية. أو التمرير سريعًا إلى الصفحة الرئيسية، أو الضغط على زر التنقل

يقول أحد مستخدمي Reddit : " أزرار التنقل لا تستجيب تمامًا، أو تتأخر لأكثر من 30 ثانية.

تأخيرات تصل إلى 30 ثانية

يصف المستخدمون حالات لا يُلاحظ فيها أي تفاعل بمجرد تمريرة سريعة للرجوع. وهناك أيضًا حالات يتوقف فيها زر الصفحة الرئيسية عن العمل. ووفقًا لبعض تقارير Reddit، قد يستمر هذا التأخير لمدة تصل إلى 30 ثانية، وما يثير الجدل هو أن المشكلة ليست حدثًا عابرًا، بل قد تتكرر عدة مرات على مدار اليوم، مما يُسبب الإحباط.

رغم أن هذه المشكلة لا تبدو مؤثرة على جميع هواتف Pixel، إلا أن هناك تقارير كافية تجعلها ملحوظة فسواء كنت تفضل التنقل بالإيماءات أو الإعدادات التقليدية بثلاثة أزرار، فإن هذا الخلل في نظام Android 16 قد يزعجك