هل هاتفك منهم .. القائمة الكاملة لأجهزة أوبو المؤهلة تحديث Android 16

يعد الإصدار المستقر من أندرويد 16 متاحا الآن لهواتف جوجل بيكسل، وسيبدأ طرحه قريبًا للعلامات التجارية غير التابعة لجوجل، مثل أوبو وقد أصدرت الشركة الصينية بالفعل بعض الإصدارات التجريبية من أندرويد 16 لأجهزة مختارة، وهي الآن تستعد للإصدار النهائي.
سيتضمن تحديث أندرويد 16 المستقر لأجهزة Oppo واجهة ColorOS 16 في الأعلى، مما يوفر مجموعة إضافية من الميزات والتحسينات الجديدة. إليك القائمة التالية لمعرفة ما إذا كان جهاز Oppo الخاص بك مؤهلاً لتحديث ColorOS 16 المبني على أندرويد 16.
قائمة الأجهزة المؤهلة لنظام Android 16
قائمة الأجهزة المؤهلة لنظام Oppo Android 16 (ColorOS 16)
لم تعلن شركة Oppo عن الأجهزة التي سيتم ترقيتها إلى Android 16. لذلك، كان علينا الاعتماد على سياسة التحديث الحالية وقليل من التخمين لإعداد القائمة.
سلسلة Oppo Find N
أوبو فايند N5
أوبو فايند N3
أوبو فايند N3 فليب
أوبو فايند N2
أوبو فايند N2 فليب
سلسلة Oppo Find X
أوبو فايند X8
أوبو فايند X8 برو
أوبو فايند X8 ألترا
أوبو فايند X7
أوبو فايند X7 ألترا
أوبو فايند X6
أوبو فايند X6 برو
سلسلة Oppo Reno
اوبو رينو 14
أوبو رينو 14 برو
اوبو رينو 13
أوبو رينو 13 برو
أوبو رينو 13F (LTE/5G)
اوبو رينو 12
أوبو رينو 12 برو
أوبو رينو 12F (LTE/5G)
اوبو رينو 11
أوبو رينو 11 برو
أوبو رينو 11F
سلسلة Oppo A
أوبو A5 (LTE/5G)
أوبو A5x (LTE/5G)
أوبو A5 برو (LTE/5G)
أوبو A5 الطاقة
سلسلة Oppo F
أوبو F29
أوبو F29 برو
أوبو F27
أوبو F27 برو
أوبو F25 برو
سلسلة Oppo K
أوبو K13
أوبو K12
أوبو K12x
أوبو كيه 12 بلس
سلسلة Oppo Pad
أوبو باد 4 برو
أوبو باد 3
أوبو باد 3 برو
أوبو باد SE
إذا كان جهاز Oppo الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن المرجح أن يتم ترقيته إلى Android 16 عند بدء طرحه.
طرح تحديث Android 16
لم تُعلن شركة Oppo عن موعد بدء طرح تحديث ColorOS 16، المستند إلى نظام أندرويد 16، على أجهزتها. وفي المقابل
قد يستغرق الأمر عادةً بضعة أسابيع بعد إصدار جوجل لأحدث إصدار من نظام أندرويد وبما أن أندرويد 16 صدر الأسبوع الماضي، فمن المتوقع أن يبدأ طرح ColorOS 16 في أوائل يوليو 2025.
عند بدء إطلاق التحديث، سيصل التحديث أولًا إلى الهواتف الرائدة الحديثة، مثل سلسلة Find X8 وFind N5 وFind N3. ثم سيتوسع التحديث تدريجيًا ليشمل الطرازات متوسطة السعر. ستُصدر Oppo قريبًا جدولًا زمنيًا لإطلاق ColorOS 16، والذي سيكشف عن موعد توفره لأجهزة Oppo.