قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التخطيط: «لجنة الأزمات» تسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات
رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : تلقينا شكاوى اليوم وتعاملنا معها فوراً
الخارجية الإيرانية: بيان قادة مجموعة السبع تجاهل العدوان الإسرائيلي الصارخ ضدنا
مصطفى مدبولي يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة
عاجل| ترامب: نتطلع لإذعان كامل من إيران
الوزير أوصى برعايتهم|أول تعليق من التعليم على حادثي ملاحظي الثانوية العامة اليوم
إسبانيا: على الاتحاد الأوروبي فرض حظر أسلحة على إسرائيل
ترامب: نريد نهاية حقيقية لبرنامج إيران النووي
إمام عاشور عن إصابته: كنت بجري ومش حاسس بدراعي.. والألم رهيب
لو قابلتك مشكلة وملهاش حل .. اسمع نصيحة الشيخ الشعراوي
أخلاقه حرمته من الذهب.. محمد رشوان يكشف لـ "صدى البلد" كيف تغيرت حياته بعد نهائي أولمبياد لوس أنجلوس 1984
القبض خلال ساعات .. قرار حكومي بشأن مرتبات شهر يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم .. القائمة الكاملة لأجهزة أوبو المؤهلة تحديث Android 16

أندرويد 16
أندرويد 16
لمياء الياسين

يعد الإصدار المستقر من أندرويد 16 متاحا الآن لهواتف جوجل بيكسل، وسيبدأ طرحه قريبًا للعلامات التجارية غير التابعة لجوجل، مثل أوبو وقد أصدرت الشركة الصينية بالفعل بعض الإصدارات التجريبية من أندرويد 16 لأجهزة مختارة، وهي الآن تستعد للإصدار النهائي. 

سيتضمن تحديث أندرويد 16 المستقر لأجهزة Oppo واجهة ColorOS 16 في الأعلى، مما يوفر مجموعة إضافية من الميزات والتحسينات الجديدة. إليك القائمة التالية لمعرفة ما إذا كان جهاز Oppo الخاص بك مؤهلاً لتحديث ColorOS 16 المبني على أندرويد 16.

قائمة الأجهزة المؤهلة لنظام Android 16

قائمة الأجهزة المؤهلة لنظام Oppo Android 16 (ColorOS 16)
لم تعلن شركة Oppo عن الأجهزة التي سيتم ترقيتها إلى Android 16. لذلك، كان علينا الاعتماد على سياسة التحديث الحالية وقليل من التخمين لإعداد القائمة.

سلسلة Oppo Find N
أوبو فايند N5
أوبو فايند N3
أوبو فايند N3 فليب
أوبو فايند N2
أوبو فايند N2 فليب
سلسلة Oppo Find X
أوبو فايند X8
أوبو فايند X8 برو
أوبو فايند X8 ألترا
أوبو فايند X7
أوبو فايند X7 ألترا
أوبو فايند X6
أوبو فايند X6 برو


سلسلة Oppo Reno
اوبو رينو 14
أوبو رينو 14 برو
اوبو رينو 13
أوبو رينو 13 برو
أوبو رينو 13F (LTE/5G)
اوبو رينو 12
أوبو رينو 12 برو
أوبو رينو 12F (LTE/5G)
اوبو رينو 11
أوبو رينو 11 برو
أوبو رينو 11F


سلسلة Oppo A
أوبو A5 (LTE/5G)
أوبو A5x (LTE/5G)
أوبو A5 برو (LTE/5G)
أوبو A5 الطاقة


سلسلة Oppo F
أوبو F29
أوبو F29 برو
أوبو F27
أوبو F27 برو
أوبو F25 برو


سلسلة Oppo K
أوبو K13
أوبو K12
أوبو K12x
أوبو كيه 12 بلس


سلسلة Oppo Pad
أوبو باد 4 برو
أوبو باد 3
أوبو باد 3 برو
أوبو باد SE


إذا كان جهاز Oppo الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن المرجح أن يتم ترقيته إلى Android 16 عند بدء طرحه. 

 طرح تحديث Android 16

لم تُعلن شركة Oppo عن موعد بدء طرح تحديث ColorOS 16، المستند إلى نظام أندرويد 16، على أجهزتها. وفي المقابل 

قد يستغرق الأمر عادةً بضعة أسابيع بعد إصدار جوجل لأحدث إصدار من نظام أندرويد وبما أن أندرويد 16 صدر الأسبوع الماضي، فمن المتوقع أن يبدأ طرح ColorOS 16 في أوائل يوليو 2025. 

عند بدء إطلاق التحديث، سيصل التحديث أولًا إلى الهواتف الرائدة الحديثة، مثل سلسلة Find X8 وFind N5 وFind N3. ثم سيتوسع التحديث تدريجيًا ليشمل الطرازات متوسطة السعر. ستُصدر Oppo قريبًا جدولًا زمنيًا لإطلاق ColorOS 16، والذي سيكشف عن موعد توفره لأجهزة Oppo.

أندرويد 16 هواتف جوجل هواتف جوجل بيكسل أجهزة Oppo شركة أوبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

شاومينج

شاومينج يزعم تسريب فرنساوي الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان ..والتعليم:ده مش الامتحان

مجلس النواب

خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم

ترشيحاتنا

صيانة كهرباء

قنا .. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمركز نقادة

فضل صيام يوم عرفة

فضل صيام يوم عرفة.. ماذا يحدث لمن يصوم غدا؟

جامعة بنها

وظيفة قيادية شاغرة في جامعة بنها .. الشروط وطريقة التقديم

بالصور

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة
طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش بخطوات سهلة

هل تشعر بألم يشبه الطعن في الكعب؟.. إليك طرق العلاج

الشوكة العظمية
الشوكة العظمية
الشوكة العظمية

نصيحة ميكانيكي خبير.. كيف تتجنب النفقات الكبيرة على السيارات المستعملة؟

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

وصفات طبيعية لشعر ناعم كالحرير في أسرع وقت

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع
وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع
وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد