هل هاتفك منهم .. القائمة الكاملة لأجهزة أوبو المؤهلة تحديث Android 16

يعد الإصدار المستقر من أندرويد 16 متاحا الآن لهواتف جوجل بيكسل، وسيبدأ طرحه قريبًا للعلامات التجارية غير التابعة لجوجل، مثل أوبو وقد أصدرت الشركة الصينية بالفعل بعض الإصدارات التجريبية من أندرويد 16 لأجهزة مختارة، وهي الآن تستعد للإصدار النهائي.

سيتضمن تحديث أندرويد 16 المستقر لأجهزة Oppo واجهة ColorOS 16 في الأعلى، مما يوفر مجموعة إضافية من الميزات والتحسينات الجديدة. إليك القائمة التالية لمعرفة ما إذا كان جهاز Oppo الخاص بك مؤهلاً لتحديث ColorOS 16 المبني على أندرويد 16.

قائمة الأجهزة المؤهلة لنظام Android 16

قائمة الأجهزة المؤهلة لنظام Oppo Android 16 (ColorOS 16)

لم تعلن شركة Oppo عن الأجهزة التي سيتم ترقيتها إلى Android 16. لذلك، كان علينا الاعتماد على سياسة التحديث الحالية وقليل من التخمين لإعداد القائمة.

سلسلة Oppo Find N

أوبو فايند N5

أوبو فايند N3

أوبو فايند N3 فليب

أوبو فايند N2

أوبو فايند N2 فليب

سلسلة Oppo Find X

أوبو فايند X8

أوبو فايند X8 برو

أوبو فايند X8 ألترا

أوبو فايند X7

أوبو فايند X7 ألترا

أوبو فايند X6

أوبو فايند X6 برو



سلسلة Oppo Reno

اوبو رينو 14

أوبو رينو 14 برو

اوبو رينو 13

أوبو رينو 13 برو

أوبو رينو 13F (LTE/5G)

اوبو رينو 12

أوبو رينو 12 برو

أوبو رينو 12F (LTE/5G)

اوبو رينو 11

أوبو رينو 11 برو

أوبو رينو 11F



سلسلة Oppo A

أوبو A5 (LTE/5G)

أوبو A5x (LTE/5G)

أوبو A5 برو (LTE/5G)

أوبو A5 الطاقة



سلسلة Oppo F

أوبو F29

أوبو F29 برو

أوبو F27

أوبو F27 برو

أوبو F25 برو



سلسلة Oppo K

أوبو K13

أوبو K12

أوبو K12x

أوبو كيه 12 بلس



سلسلة Oppo Pad

أوبو باد 4 برو

أوبو باد 3

أوبو باد 3 برو

أوبو باد SE



إذا كان جهاز Oppo الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن المرجح أن يتم ترقيته إلى Android 16 عند بدء طرحه.

طرح تحديث Android 16

لم تُعلن شركة Oppo عن موعد بدء طرح تحديث ColorOS 16، المستند إلى نظام أندرويد 16، على أجهزتها. وفي المقابل

قد يستغرق الأمر عادةً بضعة أسابيع بعد إصدار جوجل لأحدث إصدار من نظام أندرويد وبما أن أندرويد 16 صدر الأسبوع الماضي، فمن المتوقع أن يبدأ طرح ColorOS 16 في أوائل يوليو 2025.

عند بدء إطلاق التحديث، سيصل التحديث أولًا إلى الهواتف الرائدة الحديثة، مثل سلسلة Find X8 وFind N5 وFind N3. ثم سيتوسع التحديث تدريجيًا ليشمل الطرازات متوسطة السعر. ستُصدر Oppo قريبًا جدولًا زمنيًا لإطلاق ColorOS 16، والذي سيكشف عن موعد توفره لأجهزة Oppo.