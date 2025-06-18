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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات تصوير لم يسبق لها مثيل.. جوجل تغزو الأسواق بهواتف Pixel 10

هواتف Pixel 10
هواتف Pixel 10
لمياء الياسين

مع اقتراب موعد إطلاق هواتف Pixel 10 في 20 أغسطس ، تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة جوجل تُعدّ لقفزة نوعية في مجال التصوير عن قرب

وتأتي هواتف Pixel 10 مزود بعدسة ماكرو وهي عدسة كاميرا مصممة لالتقاط صور للأشياء الصغيرة وذلك من مسافة قريبة وتسمح العدسة بالحصول على صور أكثر وضوحا وتفصيلا من أي وقت مضى.

ميزات هاتف Pixel 10

يحتوي هاتف Pixel 10 على عدسة مقربة 5x  وهي ميزة قد كانت مقتصرة سابقًا على طرازات Pro. 

ووفقًا لموقع AndroidHeadlines من المتوقع أن يأتي هاتف  Pixel 10  بخيارات ألوان متعددة وبحجم شاشة  6.3 بوصة 

أما عن أبرز ميزات هواتف Pixel 10 فهي تأتي مزودة بشريحة Tensor G5 الخاصة بالشركةمع معدل تحديث يبلغ 120هرتز، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت 

ميزات الشحن

يبلغ سمك هاتف بيكسل 10 فهو 8.6 ملم، ويزن 185.9 جرامًا، وبطارية بسعة 5100 مللي أمبير ويدعم الشحن السلكي بقوة 23 واط والشحن اللاسلكي بقوة 7.5 واط. 
يتضمن هاتف Pixel 10 نفس ميزات الأمان المتوفرة في هاتفي Pixel 9 و9 Pro، مثل الحماية من السرقة، وكشف حوادث السيارات.
أما عن سعر هاتف Pixel 10 في الهند هو 49,999 روبية هندية لنسخة 256 جيجابايت يبدأ سعر الهاتف من 499 دولارًا أمريكيًا .

هواتف بيكسل هاتف Pixel 10 شركة جوجل مواصفات هواتف Pixel 10 ميزات هواتف Pixel 10

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