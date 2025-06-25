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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل ولينوفو يطلقان "منافس شرس".. كل ما تريد معرفته عن Chromebook Plus 14

جهاز Chromebook Plus 14
جهاز Chromebook Plus 14
لمياء الياسين

أعلنت شركة لينوفو بالتعاون مع شركة جوجل عن إطلاق جهاز Chromebook Plus 14 والذي يُعد الأكثر تطورًا في فئة أجهزة Chromebook والذي يأتي مزود بشاشة OLED مقاس 14 بوصة وبدقة تصل إلى حوالي 2K أما عن تصميمه فهو يأتي بهيكل خفيف الوزن 1.17 كجم ومصنوع من الألومنيوم.

يعتمد لينوفو Chromebook  على معالج MediaTek Kompanio Ultra، وهو أول معالج من نوعه في أجهزة Chromebook

يأتي جهاز لينوفو Chromebook  ليدعم تقنية الذكاء الأصطناعي كما يدعم شبكة Wi-Fi 7 والبلوتوث 5.4، ويأتي مع منافذ USB-C على الجانبين، بالإضافة إلى منفذ USB-A ومنفذ صوت 3.5 مم.

مواصفات Chromebook Plus 14

على الجانب الآخر يأتي جهاز لينوفو Chromebook  عُمر بطارية يصل إلى 17 ساعة مع شحنة واحدة ليكون خيارًا ممتازًا لكلا من الطلاب والمُحترفين

أما عن مواصفات الشاشة فهو يدعم شاشتين خارجيتين بدقة 4K ويأتي الجهاز بذاكرة رام "RAM" تصل إلى حوالي 16 جيجابايت، وتخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت.
يبدأ سعر جهاز Chromebook من 649 دولارًا للإصدار الأساسي، بينما يصل سعر النسخة المُزوّدة بشاشة لمس تصل إلى 749 دولارًا. 
رغم الإمكانات الكبيرة، لا تزال أجهزة Chromebook تواجه تحديات إلا أنه يبقى خيارًا قويًا للمستخدمين الذين يبحثون عن لابتوب مُتكامل بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بأداء عالٍ ويسعر معقول.

باختصار، يعد هذا الجهاز نقلة نوعية في عالم أجهزة Chromebook، فهو يجمع بين كلا من القوة والأناقة والذكاء الاصطناعي في حزمة واحدة

شركة لينوفو شركة جوجل جهاز Chromebook Plus 14 شاشة OLED الذكاء الأصطناعي عُمر بطارية

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