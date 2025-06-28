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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعيد طرح ميزة Ask Photos المدعومة بالذكاء الاصطناعي

جوجل
جوجل
احمد الشريف

بعد أن قامت جوجل بهدوء بإيقاف طرح ميزة البحث الذكي "Ask Photos" ضمن تطبيق Google Photos، عادت الشركة الآن لاستئناف طرح الميزة مرة أخرى، مع إدخال مجموعة من التحسينات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وسرعة الأداء.

تحسينات في الاستجابة والتجربة

الميزة، التي تعتمد على نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي من جوجل، تتيح للمستخدمين البحث داخل مكتبة الصور باستخدام أسئلة معقدة مثل "أرني الصور التي التُقطت على الشاطئ في صيف 2021" أو "أين كنت أرتدي فستانًا أحمر؟".

لكن في وقت سابق من هذا الشهر، أشار أحد أعضاء فريق Google Photos عبر منصة X (تويتر سابقًا)، إلى أن الميزة "لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث سرعة الاستجابة والجودة وتجربة المستخدم"، وهو ما دفع جوجل لإيقاف التوسع مؤقتًا وإعادة تقييم الأداء.

نتائج أسرع للبحث البسيط

في تدوينة جديدة نُشرت يوم الخميس، أكدت جوجل أنها استمعت إلى ملاحظات المستخدمين التي طالبت بنتائج أسرع عند تنفيذ عمليات بحث بسيطة مثل "شاطئ" أو "كلاب".

 ومن الآن فصاعدًا، ستقوم الميزة بعرض نتائج فورية أولية للبحث البسيط، بينما تواصل نماذج Gemini العمل في الخلفية للعثور على الصور الأكثر صلة بالاستعلامات المعقدة.

توسيع الوصول إلى الميزة في الولايات المتحدة

أعلنت جوجل أيضًا أن الميزة بدأت في التوسع خارج نطاق الوصول المبكر، وأصبحت متاحة الآن تدريجيًا لمزيد من المستخدمين المؤهلين داخل الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى اختبار الاستقرار والأداء على نطاق أوسع.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود جوجل المستمرة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقاتها، خصوصًا في مجال البحث البصري والتنظيم الذكي للمحتوى الشخصي، حيث تسعى لجعل تجربة تصفح الصور أكثر سلاسة وسرعة وفعالية.

Google Ask Photos جوجل

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