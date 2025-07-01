بميزات تصوير وقدرات شحن جبارة.. جوجل تغزو الأسواق بهواتف Pixel 10



كشف تسريب حديث من AndroidHeadlines عن المواصفات الكاملة لهاتف Pixel 10 القادم . والآن، كشف المصدر نفسه عن المواصفات الكاملة لهاتفي Google Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL، قبل وقت طويل من إطلاقهما المتوقع. ورغم أن الهاتفين يتشابهان في معظم مكوناتهما، إلا أن الاختلافات الرئيسية تكمن في أحجام الشاشات، وخيارات التخزين الأساسية، وسعات البطارية، وسرعات الشحن السلكي.

مواصفات هاتف Google Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL

وفقًا للتقرير، سيحتوي هاتف Pixel 10 Pro على شاشة OLED LTPO مقاس 6.3 بوصة بدقة 2856 × 1280 بكسل، وسعة تخزين أساسية 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 4870 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 29 واط.

في المقابل، يُقال إن هاتف Pixel 10 Pro XL سيأتي بشاشة أكبر مقاس 6.8 بوصة بدقة 2992 × 1344 بكسل، وسعة تخزين أساسية 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 5200 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 39 واط.

سيحتوي كلا الهاتفين على شاشات OLED بتقنية LTPO تدعم معدل تحديث متكيف يتراوح بين 1 هرتز و120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة. أما بالنسبة لصور السيلفي، فسيأتي طرازا Pro مزودين بكاميرا أمامية بدقة 42 ميجابكسل. أما الكاميرا الخلفية، فتتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x.



من المتوقع أن يحتوي كلا الطرازين على معالج Tensor G5 القادم من جوجل وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت. أما سعة التخزين، فتشمل 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت. ويُقال إن كلا الهاتفين يدعمان الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، استنادًا إلى معيار Qi2.