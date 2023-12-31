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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بميزة آيفون الشهيرة.. تكنو تطلق هاتف جديد بكاميرا 108 ميجابكسل

Tecno Spark 20 Pro
Tecno Spark 20 Pro Plus

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن أحدث إصدارات سلسلة Spark 20، والتي تتميز بتصميم مشابه لهواتف آيفون، وتأتي بسعر منافس بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يعد هاتف Tecno Spark 20 Pro Plus، الإصدار الفاخر ضمن عائلة تكنو سبارك 20، والتي تضم ثلاث طرازات منخفضة التكلفة هي: Spark 20C و Spark 20 وSpark 20 Pro.

 

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مواصفات هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus

يتميز هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، بشاشة منحنية بقياس 6.78 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2460 بكسل، توفر معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية و1000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

Tecno Spark 20 Pro Plus

ويستعير هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، ميزة آيفون الشهيرة Dynamic Island من آبل، والتي يطلق عليها اسم Dynamic Port، والمخصصة لعرض الإشعارات ومعلومات المكالمات وحالة الشحن والمزيد.

ويتم تشغيل هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، بواسطة معالج من نوع Helio G99، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والمقترن بوحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم التقليدية من تكنو HiOS.

Tecno Spark 20 Pro Plus

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام  بسعة 8 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

وبالنسبة للتصوبر الفواتواغرفي، يأتي هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، مزودا بكاميرا خلفية ثلاثية مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مصحوبة بكاميرتين مساعدتين QVGA بدقة 0.08 ميجابكسل ومستشعرات فلاش LED مزدوجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Tecno Spark 20 Pro Plus

ويحتوي هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، الهاتف الذكي مزود بمنفذ شحن USB من النوع C.

وتشمل الميزات المتبقية بالهاتف، على قارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مدمج في زر الطاقة لفتح القفل بشكل آمن، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وحماية IP53 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

ويتوفر هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro Plus، في 4 خيارات من الألوان هي: الأسود والأبيض والذهبي والأخضر، ولم تكشف تكنو عن سعر وأماكن توافر الهاتف.

Tecno Spark 20 Pro Plus
تكنو TECNO سلسلة Spark 20 Tecno Spark 20 Pro Plus تكنو سبارك 20 برو بلس

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