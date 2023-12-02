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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون الغلابة.. موبايل جديد من تكنو بتصميم iPhone 15

Tecno Spark 20
Tecno Spark 20

أعلنت شركة تكنو Tecno، عن هاتف ذكي جديد منخفض التكلفة يطلق عليه اسم Tecno Spark 20، والذي يتميز بتصميم مشابه لهواتف آيفون 15.

سعر ومواصفات هاتف تكنو الجديد Tecno Spark 20

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف تكنو الجديد Tecno Spark 20، بتصميم شبابي مشابه لهواتف آيفون، مع شاشة بقياس 6.6 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، توفر معدل تحديث يبلغ تردده 90 هرتز في الثانية.

 

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ويتميز هاتف تكنو Spark 20 بفتحة مثقوبة للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل ومنفذ ديناميكي يعرض الإشعارات ومعلومات حالة النظام حول الفتحة مشابه للجزيرة الديناميكية الموجودة في هواتف آيفون 14 برو، إلى جانب إعداد كاميرا خلفي مزدوج مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا إضافية تعمل بالذكاء الاصطناعي AI بدقة 0.08 ميجابكسل ومستشعرات فلاش LED مزدوجة.

Tecno Spark 20

ويتم تشغيل هاتف تكنو Tecno Spark 20، بواسطة معالج من نوع Helio G85، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والمقترن بوحدة معالجة الرسومات Mali-G52 MC2، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم التقليدية من تكنو HiOS.

Tecno Spark 20

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام  بسعة 8 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، يتميز الهاتف  بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مدمج في زر الطاقة لفتح القفل بشكل آمن، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وحماية IP53 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

ويحتوي هاتف تكنو Tecno Spark 20، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، الهاتف الذكي مزود بمنفذ شحن USB من النوع C.

ويتوفر هاتف تكنو Tecno Spark 20، في 4 خيارات من الألوان هي: الأسود والأبيض والذهبي والأزرق، ولم يتم تأكيد تفاصيل الأسعار بعد.

Tecno Spark 20
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