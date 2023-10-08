تكنو أقوى وأرخص من أوبو.. مقارنة بين Phantom V Flip وفايند N2 فليب

ظهرت الهواتف القابلة للطي بكثرة في السنوات الأخيرة، حيث تقدم مزيجا فريدا من التصميم القديم والتكنولوجيا الحديثة.

و في هذه المقارنة، سنستعرض اثنين من أفضل المتنافسين في سوق الهواتف القابلة للطي بشكل صدفي، وهما تكنو Phantom V Flip وأوبو Find N2 Flip.

مقارنة بين تكنو Phantom V Flip وأوبو Find N2 Flip

التصميم:

يتميز هاتف تكنو القابل للطي Tecno Phantom V Flip بتصميم أنيق مع شاشة غطاء مستديرة ووحدة كاميرا مدمجة على شكل حزام كويكب، يتميز الهاتف بهيكل جلدي كلاسيكي فاخر بنمط الليتشي.

ومن ناحية أخرى، يتميز أحدث هواتف أوبو القابلة للطي Find N2 Flip بخلفية زجاجية محفورة بدقة ومقاومة لبصمات الأصابع مع جوانب من الألومنيوم المصقول، مما يمنحه مظهرا أنيقا وعصريا.

الشاشة:

يقدم كلا الهاتفين شاشات رائعة، يشتمل هاتف تكنو Phantom V Flip على شاشة غطاء من نوع AMOLED بقياس 1.32 بوصة، وشاشة رئيسية LTPO بقياس 6.9 بوصة، وبدقة FHD+ تدعم معدل تحديث يبلغ 10-120 هرتز، مما يتيح للمستخدم تجربة تمرير ومشاهدة سلسة بألوان دقيقة.

وبينما يتميز هاتف أوبو Find N2 Flip بشاشة غطاء أصغر قليلا بقياس 3.26 بوصة، وشاشة داخلية من نوع E6 AMOLED بقياس 6.8 بوصة، بفضل نسبة العرض إلى الارتفاع 21:9 وسطوع 1600 شمعة في المتر المربع، يعد الهاتف بتقديم صورة حيوية غامرة.

أوبو Find N2 Flip

الأداء:

تم تجهيز هاتف Tecno Phantom V Flip بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 8050 5G المطور بتقنية 6 نانومتر TSMC، مما يوفر أداءً قويا واستهلاكا فعالا للطاقة، من ناحية أخرى، يتميز هاتف أوبو Find N2 Flip بمعالج ميدياتك الأحدث Dimensity 9000+، الذي يوفر إمكانات معالجة قوية.

Tecno Phantom V Flip

الذاكرة:

يوفر هاتف تكنو Phantom V Flip ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة واسعة لتخزين الملفات والتطبيقات والبيانات وهي نفس مساحة هاتف أوبو Find N2 Flip.

أوبو Find N2 Flip

الكاميرا:

وفيما يتعلق بقدرات الكاميرا، يتألق هاتف تكنو Tecno Phantom V Flip، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع ميزة فلاش مزدوج فريد من نوعه بفتحة صغيرة.

ويتميز هاتف أوبو Find N2 Flip بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني من نوع IMX890 وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مما يوفر صورا ومقاطع فيديو عالية الجودة.

Tecno Phantom V Flip

البطارية:

يحتوي هاتف تكنو Tecno Phantom V Flip، على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، مما يضمن استخداما طويل الأمد وإعادة شحن الهاتف بسرعة. وفي الوقت نفسه، يأتي هاتف أوبو OPPO Find N2 Flip مزودا بسعة بطارية تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع SUPERVOOC بقدرة 44 وات، مما يسمح بعمر بطارية فعال وأوقات شحن سريعة.

OPPO Find N2 Flip

السعر:

يبدأ سعر هاتف تكنو Tecno Phantom V Flip في الأسواق العالمية من 700 يورو (أي ما يعادل 22 ألف و700 جنيه مصري)، مما يجعله واحدا من أرخص الهواتف الذكية القابلة للطي في السوق حاليا، في حين أن هاتف أوبو OPPO Find N2 يباع مقابل سعر يبدأ من 1099 يورو (أي ما يعادل 35 ألف و700 جنيه مصري).