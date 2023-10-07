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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي أرخص من سامسونج.. مقارنة بين ساعة Watch 2 Pro وجالاكسي ووتش 6

مقارنة بين ساعة شاومي
مقارنة بين ساعة شاومي Watch 2 Pro وسامسونج Galaxy Watch 6

أصبحت الساعات الذكية ملحقا أساسيا للأشخاص المهتمين بالتكنولوجيا، حيث توفر مجموعة من الميزات على معصميهم مباشرة، وفي هذه المقارنة، سنقارن بين ساعة شاومي الذكية Xiaomi Watch 2 Pro، وساعة سامسونج Samsung Galaxy Watch 6، وهما من أحدث الساعات الذكية في الأسواق.

مقارنة بين ساعة شاومي Watch 2 Pro وسامسونج Galaxy Watch 6

التصميم:

تتميز ساعة شاومي Watch 2 Pro بتصميم نحيف وأنيق، حيث تبلغ أبعادها 47.6 × 45.9 × 11.8 مليمتر وتزن 54.5 جراما فقط بدون الحزام، وتأتي السعة مع مجموعة من خيارات أحزمة الحزام، بما في ذلك Fluororubber والجلد. 

ومن ناحية أخرى، تتميز ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Watch 6 بأبعاد أكثر إحكاما تبلغ 38.8 × 40.4 × 9.0 مليمتر وتزن حوالى 28.7 جراما، مما يجعلها مثالية لأولئك الذين لديهم معصم أصغر، كما توفر أيضا مظهرا أكثر تميزا وأناقة.

 

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الشاشة:

تتميز ساعة شاومي Watch 2 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.43 بوصة، وبدقة 466 × 466 بكسل، مما يوفر صورا حادة بكثافة عالية تبلغ 326 بكسل في البوصة، كما أنها تتميز بسطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، مما يضمن رؤية ممتازة في ظروف الإضاءة المختلفة. 

بالمقارنة، تتميز ساعة سامسونج Galaxy Watch 6 بقياس 40 مليمتر، بشاشة من نوع Super AMOLED أصغر قليلا، بقياس 1.3 بوصة، وبدقة 432 × 432 بكسل، وعلى الرغم من أنها قد لا تتمتع بنفس كثافة البكسل الموجودة في Watch 2 Pro، إلا أنها لا تزال توفر ألوانًا نابضة بالحياة ومرئيات واضحة.

amsung Galaxy Watch 6

الأداء:

تحت الغطاء، يتم تشغيل ساعة شاومي Watch 2 Pro بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon W5+ Gen 1، الذي يتميز بدقة تصنيع 4 نانومتر، وهذا يضمن الأداء السلس والاستهلاك الفعال للطاقة. 

ومن ناحية أخرى، تتميز ساعة سامسونج Galaxy Watch 6 بمعالج ثنائي النواة بسرعة 1.4 جيجاهرتز، مما يوفر عملية سريعة وسريعة الاستجابة، تعمل كلتا الساعتين، بنظام التشغيل WearOS من جوجل Google.

Xiaomi Watch 2 Pro

التخزين:

عندما يتعلق الأمر بالتخزين، توفر ساعة شاومي Xiaomi Watch 2 Pro ما يصل إلى 5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، ولكنه أقل نسبيا بسبب نظام التشغيل والبرامج المثبتة مسبقا. 

وبالمقارنة، تحتوي ساعة سامسونج Galaxy Watch 6 على 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و16 جيجابايت من مساحة التخزين، مع 7.1 جيجابايت متاحة لمحتوى المستخدم.

Galaxy Watch 6

البطارية:

تتفوق ساعة شاومي Watch 2 Pro من حيث عمر البطارية، حيث توفر ما يصل إلى 55 ساعة من الاستخدام على شبكة LTE وما يصل إلى 65 ساعة على تقنية Bluetooth. تبلغ سعة البطارية حوالى 495 مللي أمبير في الساعة ويمكن شحنها بالكامل خلال 45 دقيقة تقريبا. 

ومن ناحية أخرى، تتمتع ساعة سامسونج Galaxy Watch 6 بسعة بطارية أصغر تبلغ 300 مللي أمبير في الساعة والتي توفر وقت استخدام يصل إلى 40 ساعة مع إيقاف تشغيل الشاشة التي تعمل دائما وما يصل إلى 30 ساعة مع تشغيلها.

ساعة شاومي Watch 2 Pro

السعر:

فيما يتعلق بالسعر، تتوفر ساعة شاومي Watch 2 Pro في الأسواق العالمية، مقابل سعر يبدأ من 270 يورو (أي ما يعادل 8700 جنيه مصري)، مما يجعلها خيارًا ميسور التكلفة.

ومقارنةً بساعة سامسونج Galaxy Watch 6، التي تتوفر في الأسواق العالمية بسعر 300 يورو (أي ما يعادل 9750 جنيه مصري)، تقدم كلتا الساعتين الذكيتين قيمة كبيرة مقابل نقاط السعر الخاصة بهما.

سامسونج Galaxy Watch 6 شاومي Watch 2 Pro ساعة ذكية مقارنات الساعات

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