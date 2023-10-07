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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ8400 جنيه.. هواوي تطلق سمارت ووتش بتصميم فاخر وميزات صحية ولياقة متطورة

Huawei Watch GT 4
Huawei Watch GT 4

تتمتع شركة هواوي Huawei، بمشاركة فعالة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، وكجزء من التزامها بهذه الصناعة، قدمت الشركة الصينية أحدث ساعاتها الذكية في الأسواق العالمية، تحت اسم Huawei Watch GT 4، والتي تركز بشكل أساسي على الصحة جنبا إلى جنب مع الموضة.

وتقدم ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch GT 4، مجموعة من الأدوات المتطورة التي تلبي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين فيما يتعلق بالصحة، مثل تقديم إمكانات لمراقبة مخططات القلب الكهربائية وضغط الدم، أو حتى تقديم معلومات عن أفضل فترة خصوبة للمرأة التي ترغب في الحمل.

 

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وبالإضافة إلى الصحة، تركز ساعة هواوي Watch GT 4 على المواد القوية، مع ادخال الفولاذ المقاوم للصدأ الفاخر والسيراميك النانوي في تصميمها الأنيق، وفي الجانب الصحي، أوضحت هواوي أن هذه الأجهزة القابلة للارتداء مسؤولة عن مراقبة بعض الجوانب من خلال تقنيتها الجديدة لقياس معدل ضربات القلب، TruSeenTM 5.5، والخوارزميات المخصصة.

Huawei Watch GT 4

ولديها القدرة أيضا على البحث عن أمراض مثل انقطاع التنفس أثناء النوم وعدم انتظام ضربات القلب، والتي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، والكشف عنها في الوقت المناسب يمكن أن يمنع الإصابة بأمراض خطيرة.

وقالت هواوي إن ساعة Huawei Watch GT 4، توفر أداة ذكية مخصصة لمراقبة للدورة الشهرية باستخدام درجة حرارة الجسم ومعدل التنفس ومعدل ضربات القلب للتنبؤ بالدورة بشكل أكثر دقة.

Huawei Watch GT 4

كما تأتي ساعة هواوي Huawei Watch GT 4، متصلة مع تطبيق إدارة الوزن الجديد Stay Fit، والذي يرشد المستخدمين في السعي للحفاظ على وزنهم المثالي أو تحقيقه، حتى أنها تتبع السعرات الحرارية في الوقت الفعلي، وبيانات السعرات الحرارية النشطة والراحة، وعجز السعرات الحرارية.

مواصفات ساعة هواوي Huawei Watch GT 4

تتميز ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch GT 4، بعمر بطارية أطول، فالطراز الأكبر بقياس 46 ملميتر يتميز بعمر بطارية يدوم حتي 14 يوما، بينما الطراز بقياس 41 ملميتر فقد حصل على عمر بطارية يدوم حتي 7 أيام.

Huawei Watch GT 4

وتأتي سلسلة ساعات هواوي الجديدة أيضا مع وضع Always-On Display المحسّن، وتوفر الساعة أيضا تقنية جديدة تسمي TruSleep 3.0، تتضمن مزايا مراقبة النوم، والتي ستتتبع دورات نومك وتساعدك على تحسين عادات نومك، بالإضافة إلى ذلك، يراقب برنامج التنفس أثناء النوم ومعدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم (SPO2) أثناء النوم وتنبه المستخدم إلى أي مشاكل في التنفس.

ويمكن للساعة تتبع مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية لتصل إلى 100 وضع رياضي، ويتميز الطراز مقاس 46 مليمتر، بشاشة بقياس 1.43 بوصة، بينما يحتوي الطراز مقاس 41 مليمتر على شاشة بقياس 1.32 بوصة، كلاهما عبارة عن شاشات AMOLED بدقة 466 × 466 بكسل.

Huawei Watch GT 4

وتتوفر ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch GT 4، في 6 خيارات ألوان تشمل الأسود والبني والأخضر والرمادي والأبيض والذهبي، تعتمد هذه الألوان على حجم المعصم الذي يبلغ 41 مليمتر و46 مليمتر.

وطرحت هواوي ساعتها الذكية Huawei Watch GT 4، في عددا من الأسواق العالمية من بينها المكسيك مقابل سعر يبدأ من 4999 بيزو مكسيكي (أي ما يعادل 8400 جنيه مصري).

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