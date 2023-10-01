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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل جديد من هواوي يتفوق على iPhone 15 Pro Max

هاتف هواوي Mate 60
هاتف هواوي Mate 60 وMate 60 RS Ultimate

في السنوات الأخيرة، ساهمت الهواتف الذكية في الارتقاء بمجال التصوير الفوتوغرافي بشكل كبير، لا سيما في القدرات بعيدة المدى، تحتوي الهواتف الرائدة من الشركات المصنعة الرائدة مثل سامسونج Samsung، وهواوي Huawei، وآبل Apple، وشاومي Xiaomi على عدسات مقربة محسنة للغاية، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور رائعة للقمر.

ومن بين هذه العلامات التجارية، أثبتت شركتا سامسونج وهواوي أنهما منافسان قويان في مجال التصوير الفوتوغرافي بعيد المدى، من خلال إطلاق هواتف رائدة بقدرات تصويرية جبارة.

 

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سلسلة هواتف هواوي Mate 60 تفوق التوقعات بفضل تقنية التقاط القمر المبتكرة

احتفلت الصين مؤخرا بمهرجان منتصف الخريف خلال حدث سماوي نادر ظهر فيه “القمر العملاق”، وقد وفر هذا الحدث السماوي النادر ظروفا ممتازة لمشاهدة القمر في مناطق مختلفة من الصين، بما في ذلك شمال غرب الصين وشمال الصين وجيانغنان وجنوب الصين.

وبهذه المناسبة، استغل العديد من الأشخاص هذه الفرصة لالتقاط صور مذهلة للقمر، حيث برزت سلسلة هواتف هواوي الجديدة Huawei Mate 60، المعروفة بشعبيتها في الصين، كهاتف ذكي مهم لالتقاط صور القمر. 

صورة للقمر التقطت باستخدام هاتف آبل iPhone 15 Pro Max

وقد شارك المستخدمون على نطاق واسع صور القمر الرائعة التي تم التقاطها باستخدام هاتف هواوي الجديدة Mate 60، وأشار بعض المدونين إلى قدرة الهاتف على ضبط تعرض القمر مع الحفاظ على الوضوح في المقدمة، ونسبوا الفضل إلى خوارزمية هواوي الرائعة في هذا الإنجاز.

ووفقا لموقع MyDrivers، أجرى أحد المدونين يدعي “Pishumadia” مقارنة بين التصوير الفوتوغرافي للقمر بين هاتفي هواوي Mate 60 RS Ultimate وهاتف آبل iPhone 15 Pro Max، حيث أفادت التقارير أن الأول يتفوق على الأخير من حيث التفاصيل والوضوح، بناءً على عينات من الصور.

صورة واضحة للقمر التقطت باستخدام هاتف هواوي الجديد Mate 60 RS Ultimate

وفي العام الماضي، حصلت هواوي على براءة اختراع لطريقة وجهاز متخصص مصمم لتصوير القمر، تتيح هذه الطريقة الحاصلة على براءة اختراع للجهاز التعرف على القمر بشكل مستقل، وتحسين التركيز للحصول على مخطط واضح، والتقاط إطارات متعددة بإعدادات تعريض مختلفة، وينتج عن ذلك إنتاج صور مذهلة تتميز بالقمر المحدد جيدا والمحدد بشكل جميل على خلفية مشرقة وواضحة.

هاتف هواوي Mate 60 وMate 60 RS Ultimate

وتدعي هواوي أن هذه الميزة تعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي لجميع المستخدمين، مما يتيح لغير المحترفين التقاط صور مذهلة للقمر باستخدام أوضاع التصوير القياسية، وعلى الرغم من أن سلسلة هواتف Huawei Mate 60 قد نالت استحسانا لقدراتها في التصوير الفوتوغرافي للقمر.

وعند إطلاقه بالسوق الصيني، تلقى هاتف هواوي الجديد Mate 60 RS Ultimate Design اهتماما كبيرا من المستهلكين، فهو يتميز بشاشة رائعة من نوع OLED LTPO، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويحتوي الهاتف على مجموعة من الكاميرات عالية الجودة، وهو مدعوم بمعالج هواوي Kirin 9000s ويعمل بنظام التشغيل Harmony OS 4.0.

ويأتي الجهاز في نسختين، بأسعار تبدأ من 1642 دولار (اي ما يعادل 50 ألف و800 جنيه مصري).

هواوي Mate 60 هواوي Mate 60 صورة القمر Mate 60 RS Ultimate

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